Новые льготы для военных — что изменится для защитников Украины после принятия нового закона

Военнослужащие ВСУ. Фото: t.me/SerhiyNaiev

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект по усилению соцзащиты военных. За законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту" за основу с сокращением срока подготовки проголосовал 271 народный депутат.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Какие льготы для военных предусмотрены новым закононом

Нормы законопроекта №10313 предусматривают ряд льгот для военнослужащих и решают проблемные вопросы социальной сферы в армии, в частности:

предоставляется возможность получения одноразового отпуска при рождении ребенка с сохранением денежного довольствия в полном размере;

устанавливается возможность для раненых военнослужащих из решение ВЛК находиться в лечении за границей более четырех месяцев при необходимости;

устанавливаются нормы, касающиеся недопущения нарушений, связанных с дискриминацией по признаку пола или сексуальных домогательств;

решается вопрос обеспечения кадрами в капелланской службе, предоставляя разрешение брать гражданских на должности военных капелланов.

Также нормы законопроекта вводят новые полномочия для государственных органов по вопросам гуманитарной помощи по обязательной проверке качества гуманитарной помощи — в частности, предоставляемой Сил обороны — и установлению ответственности за невыполнение мер официального контроля качества товаров (предметов) гуманитарной помощи.

В Минобороны также сообщили, что проект закона разрабатывалась депутатской группой совместно с представителями Министерства обороны Украины.

"Законопроект, за который сегодня проголосован, крайне важен для войска. В нем заложено очень много норм, касающихся и социального обеспечения, и вопросов обеспечения гендерного равенства, и здравоохранения", — подчеркнула заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

Что еще нужно знать

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел собрание с народными депутатами от политической партии "Слуга народу" в среду, 21 февраля. Во время встречи глава государства предложил повысить зарплаты украинским военным , которые находятся на фронте более двух лет, до 200 тысяч гривен.

Мы также сообщали о том, что удостоверение и статус участника боевых действий предусматривают ряд льгот для военных, защищающих Украину с оружием в руках. В частности, бывшие в боях бойцы могут получить бесплатное лечение, медицинские средства и имеют право на существенную скидку на оплату коммунальных услуг.