Нові пільги для військових — що зміниться для захисників України після прийняття нового закону

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: t.me/SerhiyNaiev

Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт щодо посилення соцзахисту військових. За законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист" за основу із скороченням строку підготовки проголосував 271 народний депутат.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Які пільги для військових передбачені новим закононом

Норми законопроєкту №10313 передбачають низку пільг для військовослужбовців та розв’язують проблемні питання соціальної сфери у війську, зокрема:

надається можливість отримання одноразової відпустки при народженні дитини зі збереженням грошового забезпечення у повному розмірі;

встановлюється можливість для поранених військовослужбовців на підставі рішення ВЛК перебувати на лікуванні за кордоном понад чотири місяці за такої потреби;

встановлюються норми, що стосуються недопущення порушень, пов’язаних з дискримінацією за ознакою статі чи сексуальними домаганнями;

вирішується питання забезпечення кадрами у капеланській службі, надаючи дозвіл брати цивільних на посади військових капеланів.

Також норми законопроєкту запроваджують нові повноваження для державних органів з питань гуманітарної допомоги щодо обов’язкової перевірки якості гуманітарної допомоги — зокрема тієї, яка надається для Сил оборони — та встановлення відповідальності за невиконання заходів офіційного контролю щодо якості товарів (предметів) гуманітарної допомоги.

У Міноборони також повідомили, що проєкт закону розробляла депутатська група спільно з представниками Міністерства оборони України.

"Законопроєкт, за який сьогодні проголосовано, вкрай важливий для війська. В ньому закладено дуже багато норм, що стосуються і соціального забезпечення, і питань забезпечення гендерної рівності, і охорони здоров’я", — наголосила заступник міністра оборони України Наталія Калмикова.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів зібрання з народними депутатами від політичної партії "Слуга народу" у середу, 21 лютого. Під час зустрічі глава держави запропонував підвищити зарплати українським військовим, які перебувають на фронті понад два роки, до 200 тисяч гривень.

Ми також повідомляли про те, що посвідчення і статус учасника бойових дій передбачають низку пільг для військових, які захищають Україну зі зброєю в руках. Зокрема, бійці, які бували в боях, можуть отримати безкоштовне лікування, медичні засоби та мають право на суттєву знижку на оплату комунальних послуг.