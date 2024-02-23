Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військовий arrow У Міноборони розповіли про нові пільги військовим arrow

У Міноборони розповіли про нові пільги військовим

23 лютого 2024 11:28
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Нові пільги для військових — що зміниться для захисників України після прийняття нового закону
Військовослужбовці ЗСУ. Фото: t.me/SerhiyNaiev
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт щодо посилення соцзахисту військових. За законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист" за основу із скороченням строку підготовки проголосував 271 народний депутат.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Які пільги для військових передбачені новим закононом

Норми законопроєкту №10313 передбачають низку пільг для військовослужбовців та розв’язують проблемні питання соціальної сфери у війську, зокрема:

  • надається можливість отримання одноразової відпустки при народженні дитини зі збереженням грошового забезпечення у повному розмірі;
  • встановлюється можливість для поранених військовослужбовців на підставі рішення ВЛК перебувати на лікуванні за кордоном понад чотири місяці за такої потреби;
  • встановлюються норми, що стосуються недопущення порушень, пов’язаних з дискримінацією за ознакою статі чи сексуальними домаганнями;
  • вирішується питання забезпечення кадрами у капеланській службі, надаючи дозвіл брати цивільних на посади військових капеланів.

Також норми законопроєкту запроваджують нові повноваження для державних органів з питань гуманітарної допомоги щодо обов’язкової перевірки якості гуманітарної допомоги — зокрема тієї, яка надається для Сил оборони — та встановлення відповідальності за невиконання заходів офіційного контролю щодо якості товарів (предметів) гуманітарної допомоги.

У Міноборони також повідомили, що проєкт закону розробляла депутатська група спільно з представниками Міністерства оборони України.

"Законопроєкт, за який сьогодні проголосовано, вкрай важливий для війська. В ньому закладено дуже багато норм, що стосуються і соціального забезпечення, і питань забезпечення гендерної рівності, і охорони здоров’я", — наголосила заступник міністра оборони України Наталія Калмикова.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів зібрання з народними депутатами від політичної партії "Слуга народу" у середу, 21 лютого. Під час зустрічі глава держави запропонував підвищити зарплати українським військовим, які перебувають на фронті понад два роки, до 200 тисяч гривень.

Ми також повідомляли про те, що посвідчення і статус учасника бойових дій передбачають низку пільг для військових, які захищають Україну зі зброєю в руках. Зокрема, бійці, які бували в боях, можуть отримати безкоштовне лікування, медичні засоби та мають право на суттєву знижку на оплату комунальних послуг.

Міноборони
військові
лікування
пільги
законопроєкт
ВЛК

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

10 лютого 2024

07:32 Переможниця шоу "Танці з зірками" закликала українців схаменутися — до чого тут Зеленський

Актуальне по темі