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В Минцифры объяснили, что делать с IT-специалистами, которые не хотят идти в ТЦК

15 февраля 2024 20:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Минцифры объяснили, что делать с IT-специалистами, которые не хотят идти в ТЦК
IT-специалист работает за компьютером. Фото: alamy.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Заместитель главы Министерства цифровой трансформации Александр Борняков заявил, что многие IT-специалисты не стоят на воинском учете и не хотят идти в ТЦК. Главной проблемой в процессе мобилизации и предоставления отсрочек для IT-специалистов является отсутствие регистрации многих из них в воинских учетах.

Об этом Борняков сообщил в интервью изданию LIGA.net в четверг, 15 февраля.

IT-специалисты не идут в ТЦК

Заместитель главы Минцифры сообщил, что несмотря на наличие системы, которая, хоть и не лишена сложностей, но позволяет предоставлять отсрочки, для компаний критической важности возможно зарезервировать 50% военнообязанных сотрудников.

"Это был очень трудный компромисс – военные хотели меньше, мы хотели больше, но договорились наполовину. Мы не можем сегодня позволить бронировать 100% кто тогда будет воевать?", — сказал Борняков.

Также чиновник развеял миф о том, что 50% IT-специалистов, которые не получили отсрочку, будут немедленно отправлены на войну.

"Все это касается резидентов Дія.City. Если компания не резидент, то ей будет сложно получить статус критического и забронировать работников. Наличие статуса резидента Дія.City упрощает получение статуса критической компании", — добавил Борняков.

Напомним, в Украине по закону бронирование от мобилизации не предусмотрено для предпринимателей. Бронь не распространяется также и на гиг-контракторов, потому что Министерство обороны Украины не видит их специальностей.

Ранее в Минцифры рассказали о новой идее бронирования от мобилизации, построенной на налогах. Речь идет об уплате от шести до семи тысяч гривен налогов в месяц. Эту идею министерство уже передало на рассмотрение Кабмина.

Дия City
военный учет
IT
Программисты
мобилизация
повестки
бронирование
ТЦК и СП

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