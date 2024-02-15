У Мінцифри пояснили, що робити з IT-фахівцями, які не хочуть йти до ТЦК

IT-фахівець працює за комп'ютером. Фото: alamy.com

Заступник голови Міністерства цифрової трансформації Олександр Борняков заявив, що багато IT-фахівців не стоять на військовому обліку і не хочуть йти до ТЦК. Головною проблемою у процесі мобілізації та надання відстрочок для IT-фахівців є відсутність реєстрації багатьох із них у військових обліках.

Про це Борняков повідомив у інтерв'ю виданню LIGA.net у четвер, 15 лютого.

IT-фахівці не йдуть до ТЦК

Заступник голови Мінцифри повідомив, що, попри наявність системи, яка, хоч і не позбавлена складнощів, але дозволяє надавати відстрочки, для компаній критичної важливості можливо зарезервувати 50% військовозобов'язаних співробітників.

"Це був дуже важкий компроміс — військові хотіли менше, ми хотіли більше, але домовилися наполовину. Ми не можемо сьогодні дозволити бронювати 100% — хто тоді воюватиме?" — сказав Борняков.

Також чиновник розвіяв міф про те, що 50% IT-фахівців, які не отримали відстрочки, негайно відправлять на війну.

"Все це стосується резидентів Дія.City. Якщо компанія не резидент, то їй буде складно отримати статус критичної та забронювати працівників. Наявність статусу резидента Дія.City спрощує набуття статусу критичної компанії", — додав Борняков.

Нагадаємо, в Україні згідно із законом бронювання від мобілізації не передбачено для підприємців. Бронь не поширюється також і на гіг-контракторів, бо Міністерство оборони України не бачить їхніх спеціальностей.

Раніше в Мінцифри розповіли про нову ідею бронювання від мобілізації, побудованої на податках. Йдеться про сплату від 6 тис. грн до 7 тис. грн податків на місяць. Цю ідею міністерство вже передало на розгляд Кабміну.