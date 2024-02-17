Как украинским военным получить ЕДП в случае инвалидности — инструкция

Украинские военнослужащие в больнице. Фото: grad.ua

Почти два года в Украине идет война. Защитники и защитницы ценой собственного здоровья и жизни защищают Родину от российских окупантов. Для всех военнослужащих, получивших тяжелое ранение, травму, контузию, увечье или заболевание во время несения службы, государство предусмотрело единовременную денежную помощь (ЕДП). Но для того чтобы ее получить, необходимо иметь справку медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), которой установлена инвалидность, или процент потери трудоспособности.

Детали сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины на официальном портале.

Какие документы необходимо собрать, чтобы получить ЕДП

С законодательством установлен четкий перечень документов, которые следует подать вместе с заявлением установленного образца и разрешением на обработку персональных данных.

Лицо должно подготовить следующий пакет документов:

заявление;

разрешение на обработку персональных данных;

паспорт и копии;

идентификационный номер (ИНН) и копии;

номер банковского счета;

справка об обстоятельствах ранения (травмы, контузии, увечья), выданная командиром воинской части (в случае получения ранения, травмы, контузии, увечья);

постановление военно-врачебной комиссии (ВВК) о причинной связи ранения (травмы, контузии, увечья или заболевания);

справка МСЭК об установлении процента потери трудоспособности или инвалидности;

выписка из приказа командира воинской части об исключении из списков в связи с увольнением (если таковой есть).

Пакет документов. Фото: istockphoto.com

Куда следует обращаться военным, чтобы получить ЕДП

Орган, к которому следует обращаться для начисления помощи, зависит от того, находится ли человек еще на военной службе или был уволен.

Если лицо служит, официально военнослужащий:

В таком случае необходимо подать соответствующий рапорт командиру воинской части вместе с пакетом документов.

Далее порядок действий следующий:

Военная часть принимает документы, удостоверяет их копии, выдает заключение о возможности назначения помощи и направляет в департамент социального обеспечения Минобороны. Комиссия Минобороны принимает решение о назначении помощи и доказывает его воинской части. Военная часть доводит до военнослужащего решение комиссии и производит выплату ЕДП после получения средств от Минобороны.

Если лицо было уволено из рядов ВСУ:

В таком случае гражданину необходимо обратиться в ТЦК и СП, где он состоит на военном учете.

Тогда ТЦК и СП принимает документы и удостоверяет их копии, а также составляет вывод о назначении помощи. Он направляется в департамент социального обеспечения Минобороны, где принимают решение о назначении помощи и доказывают его ОТЦК и СП.

Там же доводят до военнослужащего решение комиссии и производят выплату после получения средств от Минобороны.

Важно: право на помощь действует в течение ограниченного времени — 3 года после получения справки МСЭК.

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