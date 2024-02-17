Як українським військовим отримати ОГД у разі інвалідності — інструкція

Українські військовослужбовці у лікарні. Фото: grad.ua

Майже два роки в Україні триває війна. Захисники та захисниці ціною власного здоров'я та життя боронять Батьківщину від російських окупантів. Для усіх військовослужбовців, які отримали важке поранення, травму, контузію, каліцтво чи захворювання під час несення служби, держава передбачила одноразову грошову допомогу (ОГД). Та для того, щоб її отримати, необхідно мати довідку медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), якою встановлено інвалідність, або відсоток втрати працездатності.

Деталі повідомила пресслужба Міністерства оборони України на офіційному порталі.

Які документи необхідно зібрати, щоб отримати ОГД

Законодавством встановлений чіткий перелік документів, які слід подати разом із заявою встановленого зразка та дозволом на обробку персональних даних.

Особа має підготувати наступний пакет документів:

заява;

дозвіл на обробку персональних даних;

паспорт та копії (бажано нотаріально засвідчені);

ідентифікаційний номер (ІПН) та копії;

номер банківського рахунку;

довідка про обставини поранення (травми, контузії, каліцтва), яка видана командиром військової частини;

постанова військово-лікарської комісії (ВЛК) про причинний зв'язок поранення (травми, контузії, каліцтва або захворювання);

довідка МСЕК про встановлення відсотка втрати працездатності або інвалідності;

витяг з наказу командира військової частини про виключення зі списків у зв’язку зі звільненням (якщо такий є).

Пакет документів. Фото: istockphoto.com

Куди слід звертатися військовим, щоб отримати ОГД

Орган, до якого слід звертатися для нарахування допомоги, залежить від того, чи перебуває людина ще на військовій службі або була звільнена.

Якщо особа служить, офіційно є військовослужбовцем:

У такому разі необхідно подати відповідний рапорт до командира військової частини разом із пакетом документів.

Далі порядок дій наступний:

Військова частина приймає документи, засвідчує їх копії, видає висновок щодо можливості призначення допомоги та надсилає до департаменту соціального забезпечення Міноборони. Комісія Міноборони ухвалює рішення про призначення допомоги та доводить його військовій частині. Військова частина доводить до військовослужбовця рішення комісії та здійснює виплату ОГД після отримання коштів від Міноборони.

Якщо особа була звільнена з лав ЗСУ:

У такому випадку громадянину необхідно звернутися до ТЦК та СП, де він перебуває на військовому обліку.

Тоді вже ТЦК та СП приймає документи та засвідчує їх копії, а також складає висновок про призначення допомоги. Він надсилається до департаменту соціального забезпечення Міноборони, де приймають рішення про призначення допомоги та доводять його ОТЦК та СП.

Там же доводять до військовослужбовця рішення комісії та здійснюють виплату після отримання коштів від Міноборони.

Важливо: право на допомогу діє впродовж обмеженого часу — 3 років після отримання довідки МСЕК.

Раніше ми писали, як військовим оформити допомогу при пораненні на фронті.

Нагадаємо, ми повідомляли, на які пенсії можуть розраховувати військові ЗСУ.

Також ми інформували, які пільги передбачені для дружин учасників бойових дій в Україні.