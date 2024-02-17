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Укрзалізниця создала дополнительные санитарные вагоны для нужд ВСУ

17 февраля 2024 03:43
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Укрзалізниця создала дополнительные санитарные вагоны для нужд ВСУ
Новые санитарные вагоны от Укрзалізниці. Фото: Минобороны Украины
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Укрзалізниці создали еще четыре дополнительных санитарных вагона для нужд Вооруженных сил Украины. Они уже выведены на железнодорожные пути.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Укрзалізниця вывела дополнительные санитарные вагоны для ВСУ

В ведомстве говорят, что в ближайшее время вагоны будут эвакуировать раненых и травмированных военнослужащих в тыловые госпитали.

Сами вагоны представляют пассажирские вагоны, которые в цехах Укрзалізниці переоборудовали в медицинские. У них есть все необходимое для оказания медицинской помощи раненым во время эвакуации.

Укрзализныця создала дополнительные санитарные вагоны для нужд ВСУ
Источник: Telegram

"Искренне благодарна всем, кто приобщен к этому очень важному делу. Эти вагоны спасают жизнь и здоровье наших военнослужащих, и мне очень приятно видеть, что все у них сделано качественно и современно, с учетом опыта, который мы приобрели в последние годы", — сказала заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

В ведомстве добавили, что с марта 2022 года Укрзалізниця сдала в эксплуатацию 62 медицинских вагона, а к концу текущего года прибавит еще восемь. Медоборудование для спецвагонов передал благотворительный фонд "Коло".

Напомним, ранее Укрзалізниця вывела на пути паровоз "Поезд к тебе" в честь Дня Святого Валентина, который будет курсировать 14, 16 и 18 февраля во Львове и Киеве.

Добавим, перевозчик заключил соглашение с RegioJet для улучшения железнодорожного сообщения с Европейским Союзом, тем самым сделав заграничные путешествия и возвращение украинцев обратно еще более удобным.

Минобороны
Укрзализныця
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Украина
война в Украине

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