Укрзалізниця створила додаткові санітарні вагони для потреб ЗСУ

Нові санітарні вагони від Укрзалізниці. Фото: Міноборони України

В Укрзалізниці створили ще чотири додаткові санітарні вагони для потреб Збройних сил України. Вони вже виведені на залізничні колії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Укрзалізниця вивела додаткові санітарні вагони для ЗСУ

У відомстві кажуть, що найближчим часом вагони евакуйовуватимуть поранених та травмованих військовослужбовців до тилових шпиталів.

Самі вагони являють собою пасажирські вагони, які в цехах Укрзалізниці переобладнали в медичні. Вони мають все необхідне для надання медичної допомоги пораненим під час евакуації.

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"Щиро вдячна всім, хто долучений до цієї дуже важливої справи. Ці вагони рятують життя та здоров’я наших військовослужбовців, і мені дуже приємно бачити, що все в них зроблено якісно та сучасно, з урахуванням досвіду, якого ми набули в останні роки",

— сказала заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

У відомстві додали, що з березня 2022 року Укрзалізниця здала в експлуатацію 62 медичні вагони, а до кінця поточного року додасть ще вісім. Медобладнання для спецвагонів передав Благодійний фонд "Коло".

Нагадаємо, раніше Укрзалізниця вивела на колії паротяг "Потяг до тебе" на честь Дня Святого Валентина, який курсуватиме 14, 16 та 18 лютого у Львові та Києві.

Додамо, перевізник уклав угоду з RegioJet для покращення залізничного сполучення з Європейським Союзом, тим самим зробивши закордонні мандрівки та повернення українців назад ще зручнішим.