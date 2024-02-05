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Правительство ограничило время лечения украинских военных за границей — что это значит

5 февраля 2024 23:13
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Кабмин установил сроки реабилитации военных за границей — что известно
Украинские военные на лечении за границей. Фото: ruslan.martsinkiv/facebook.com
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Как известно, в Украине действует программа для военнослужащих, благодаря которой защитники и защитницы, получившие тяжелые ранения, контузии, травмы или увечья, могут поехать за границу, чтобы получить необходимое лечение и реабилитацию. В то же время было принято решение ограничить срок пребывания украинских бойцов на лечении в иностранных медицинских учреждениях.

Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины во время заседания 2 февраля. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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По его словам, были внесены изменения в постановление КМУ от 05.04.2022 № 411 "Об обеспечении организации направления лиц из составляющих Сил обороны и Сил безопасности, пострадавших в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, на лечение за границу".

Так, известно, что время вне Украины, которое военный проводит с целью лечения в иностранных медучреждениях, не должно превышать 12 месяцев подряд.

При этом в этот срок включено время перемещения из одного иностранного учреждения в другое и время ожидания между плановыми хирургическими вмешательствами.

"Установлено, что общее время пребывания защитника Украины на лечении за границей, включая время перемещения из одного иностранного учреждения здравоохранения в другое и время ожидания между плановыми хирургическими вмешательствами, не может превышать 12 месяцев подряд", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что в Украине военнослужащие могут находиться на лечении от 1 недели до 4 месяцев.

Очень важно помнить, что в соответствии с украинским законодательством за весь период лечения и пребывания в отпуске для лечения или реабилитации за военнослужащим сохраняется его денежное и материальное обеспечение.

Ранее мы сообщали, как украинским военным попасть на лечение за границу.

Напомним, мы писали, как украинским военнослужащим пройти МСЭК в 2024 году и для чего это необходимо.

Также мы информировали, как военному пройти ВВК во время войны.

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ВСУ
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