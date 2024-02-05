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Уряд обмежив час лікування українських військових за кордоном — що це означає

5 лютого 2024 23:13
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Кабмін встановив терміни реабілітації військових за кордоном — що відомо
Українські військові на лікуванні за кордоном. Фото: ruslan.martsinkiv/facebook.com
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Як відомо, в Україні діє програма для військовослужбовців, завдяки якій захисники та захисниці, які отримали тяжкі поранення, контузії, травми або каліцтва, можуть виїхати за кордон, щоб отримати необхідне лікування та реабілітацію. Водночас було прийнято рішення обмежити термін перебування українських бійців на лікуванні в іноземних медичних закладах. 

Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України під час засідання 2 лютого. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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За його словами, було внесено зміни до постанови КМУ від 05.04.2022 № 411 "Про забезпечення організації направлення осіб зі складових Сил оборони та Сил безпеки, постраждалих у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування за кордон".

Так, відомо, що час поза межами України, який військовий проводить з метою лікування в іноземних медзакладах, не має перевищувати 12 місяців поспіль.

При цьому у цей термін включено час переміщення з одного іноземного закладу до іншого та час очікування між плановими хірургічними втручаннями. 

"Встановлено, що загальний час перебування захисника України на лікуванні за кордоном, включаючи час переміщення з одного іноземного закладу охорони здоровʼя до іншого та час очікування між плановими хірургічними втручаннями, не може перевищувати 12 місяців поспіль", — йдеться у дописі.

Варто зауважити, що в Україні військовослужбовці можуть перебувати на лікуванні від 1 тижня до 4 місяців поспіль.

Дуже важливо пам'ятати, що відповідно до українського законодавства, за весь період лікування та перебування у відпустці для лікування або реабілітації за військовослужбовцем зберігається його грошове та матеріальне забезпечення.

Раніше ми повідомляли, як українським військовим потрапити на лікування за кордон.

Нагадаємо, ми писали, як українським військовослужбовцям пройти МСЕК 2024 року та для чого це необхідно. 

Також ми інформували, як військовому пройти ВЛК під час війни.

війна
кордон
ЗСУ
Україна
військові
лікування

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