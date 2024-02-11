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Правительство расширило полномочия работников ТЦК — что изменится

11 февраля 2024 21:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Правительство расширило полномочия работников ТЦК — что изменится
Работник ТЦК выписывает повестку мужчине. Иллюстративное фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Кабинет Министров Украины расширил полномочия работников Территориальных центров комплектования социальной поддержки в пятницу, 9 февраля. Они будут действовать во время мобилизации и военного положения.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

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Теперь ТЦК будут работать круглосуточно и будут иметь право:

  • организовывать проведение медицинских осмотров и психологических обследований военно-врачебными комиссиями военнообязанных и резервистов;
  • вести персонально-качественный учет призывников, военнообязанных и резервистов;
  • вести учет транспортных средств, подлежащих передаче ВСУ и другим военным формированиям во время мобилизации и военное время;
  • рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания.

Ранее мы писали, что Омбудсмен Дмитрий Лубинец категорически против предоставления дополнительных полномочий для территориальных центров комплектования. Он выразил надежду, что его замечания будут учтены.

Кроме того, в материале Новини.LIVE мы рассказали, что не так с новым законопроектом о мобилизации и почему его все критикуют.

Также представитель одного из ТЦК в Киеве ответил, имеют ли право военными задерживать и насильно доставлять военнообязанных.

Кабинет министров
военкомат
военный призыв
ТЦК и СП

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