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Уряд розширив повноваження працівників ТЦК — що зміниться

11 лютого 2024 21:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Уряд розширив повноваження працівників ТЦК — що зміниться
Працівник ТЦК виписує повістку чоловіку. Ілюстративне фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Кабінет Міністрів України розширив повноваження працівників Територіальних центрів комплектування на соціальної підтримки у п'ятницю, 9 лютого. Вони діятимуть під час мобілізації та воєнного стану.

Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

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Розширення повноважень ТЦК

Тепер ТЦК працюватимуть цілодобово й матимуть право:

  • організовувати проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобовʼязаних і резервістів;
  • вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів;
  • вести облік транспортних засобів, що підлягають передачі ЗСУ та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час;
  • розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення.

Раніше ми писали, що Омбудсмен Дмитро Лубінець категорично проти надання додаткових повноважень для територіальних центрів комплектування. Він висловив сподівання, що його зауваження будуть враховані.

Крім того, у матеріалі Новини.LIVE ми розповіли, що не так з новим законопроєктом про мобілізацію та чому його всі критикують.

Також представник одного з ТЦК у Києві відповів, чи мають право військкоми затримувати та силоміць доставляти військовозобов'язаних.

Кабінет міністрів
військкомат
військовий призов
ТЦК та СП

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