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В Азове показали, как военные проводят праздники в сложных условиях фронта

5 марта 2024 08:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Азове показали, как военные проводят праздники в сложных условиях фронта
Военный полк "Азов". Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Военные полка "Азов" показали одну зимнюю ночь из жизни бойцов 12-й бригады специального назначения. Бойцы находились на Кременском направлении.

Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба полка "Азов" на Youtube-канале.

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На видео украинский военный разговаривает по видеосвязи с родителями — ему рассказывают о подготовке к Новому году: "Вот приготовили немного салатов, а так все хорошо. Бахкают те петарды, будто тяжелая артиллерия не перестает утром и со вчерашнего дня".

"У нас Новый год тоже обещает быть громким", — ответил защитник.

Он поделился, что родители вынужденные переселенцы с временно оккупированной территории, уехали из оккупации.

"Там моя сестра, тоже переселенка, ее семья. А моя семья — дочь и жена в Польше, ждут победы, чтобы вернуться", — отметил боец.

Затем на кадрах видна боевая работа военных на Кременском направлении.

"Нужно подзарядить аккумуляторы. В основном, боевую работу выполняем на заглушенном двигателе. И для того чтобы компенсировать разрядку аккумулятора, мы периодически запускаем двигатель", — отметил военный "Азова".

Напомним, 12-я бригада спецназначения Нацгвардии "Азов" неустанно повторяет, что на фронте нужны специалисты разных отраслей. Среди них — мастера беспилотных летательных аппаратов.

Также мы писали, что в "Азове" показали, как разгромили позиции россиян и захватили плацдарм перед штурмовыми действиями.

праздники
военные
полк "Азов"
война в Украине

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