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В Азові показали, як військові проводять свята у складних умовах фронту

5 березня 2024 08:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Азові показали, як військові проводять свята у складних умовах фронту
Військові полку "Азов". Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Військові полку "Азов" показали одну зимову ніч з життя бійців 12-ої бригади спеціального призначення. Бійці перебували на Кремінському напрямку. 

Відповідні кадри опублікувала пресслужба полку "Азов" на Youtube-каналі.

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На відео український військовий розмовляє по відеозв'язку з батьками — йому розповідають про підготовку до Нового року: "Ось наготували трошки салатів, а так все добре. Бахають ті петарди, ніби важка артилерія не перестає зранку і зі вчорашнього дня".

"У нас Новий рік теж обіцяє бути гучним", — відповів захисник.

Він поділився, що батьки вимушені переселенці з тимчасово окупованої території, виїхали з окупації.

"Там моя сестра, теж переселенка, її сім'я. А моя родина — донька і дружина у Польщі, чекають на перемогу аби повернутися", — зазначив боєць.

Потім на кадрах видно бойову роботу військових на Кремінському напрямку.

"Треба підзарядити акумулятори. В основному, бойову роботу виконуємо на заглушеному двигуні. І для того, аби компенсувати розрядку акумулятора, ми періодично запускаємо двигун", — зазначив військовий "Азову".

Нагадаємо, 12-та бригада спецпризначення Нацгвардії "Азов" невпинно повторює, що на фронті потрібні спеціалісти різних галузей. Серед них — майстри безпілотних літальних апаратів. 

Також ми писали, що в "Азові" показали, як розгромили позиції росіян та захопили плацдарм перед штурмовими діями.

свята
військові
полк "Азов"
війна в Україні

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