В каких условиях живут экипажи медэваков — рассказ военного

Экипажи медэваков в расположении. Фото: Twitter Дмитрия Козятинского

Экипажи, занимающиеся эвакуацией раненых военнослужащих, традиционно живут в ближайших к позициям Вооруженных сил Украины населенных пунктах. Это нужно для того, чтобы максимально быстро доехать до пункта сбора раненых.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

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Традиционно экипажи автомобилей медицинской эвакуации живут по 1-2 экипажа в доме.

Экипажи состоят из одного-двух медиков и водителя.

"Основным критерием для выбора дома является наличие хорошего подвала. В пешей доступности от дома маскируется эвакуационный автомобиль", — подчеркнул Козятинский.

Где живут военные медики

Что касается выбора локации, то, как отметил боевой медик, экипажи эвакуационных автомобилей селятся максимально близко к позициям Сил обороны Украины.

Это нужно для того, чтобы поскорее доехать до пункта сбора раненых военнослужащих.

"Это может быть, например, соседнее от позиций село", — объяснил Дмитрий Козятинский.

Напомним, ранее мы рассказывали о первом и втором плечах эвакуации, кто и на какой технике работает на этих участках эвакуационного процесса, какое место занимает в этой цепочке стабилизационный пункт и т.д.