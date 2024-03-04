В яких умовах живуть екіпажі медеваків — розповідь військового

Екіпажі медеваків у розташуванні. Фото: Twitter Дмитра Козятинського

Екіпажі, які займаються евакуацією поранених військовослужбовців, традиційно живуть у найближчих до позицій Збройних сил України населених пунктах. Це потрібно для того, аби максимально швидко доїхати до пункту збору поранених.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

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Традиційно екіпажі автомобілів медичної евакуації живуть по 1-2 екіпажі в хаті.

Екіпажі складаються з одного-двох медиків та водія.

"Основним критерієм для вибору хати є наявність хорошого підвалу. В пішій доступності від хати маскується евакуаційний автомобіль", — наголосив Козятинський.

Де живуть військові медики

Щодо вибору локації, то, зазначив бойовий медик, екіпажі евакуаційних автомобілів селяться максимально близько до позицій Сил оборони України.

Це потрібно для того, щоб швидше доїхати до пункту збору поранених військовослужбовців.

"Це може бути, наприклад, сусіднє від позицій село", — пояснив Дмитро Козятинський.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про перше та друге плече евакуації, хто і на якій техніці працює на цих ділянках евакуаційного процесу, яке місце займає у цьому ланцюжку стабілізаційний пункт тощо.