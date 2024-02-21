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В Украине создают приложение для военных "Армія+" — главные функции

21 февраля 2024 17:55
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Украине создают приложение для военных "Армія+" — главные функции
Военный держит телефон в руках. Иллюстративное фото: Территориальная оборона ВСУ/Facebook
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Команда IT-специалистов Министерства обороны Украины работает над созданием мобильного приложения "Армія+". В приложении будут доступны документы и услуги для военных, в частности будут стандартизированы шаблоны рапортов, которые можно будет подписать и отправить в несколько кликов онлайн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины в среду, 21 февраля.

Основные функции нового приложения "Армія+"

Новое приложение разрабатывается для пользования им военными, которые смогут иметь доступ к документам в приложении. Также военнослужащие будут иметь стандартизированные шаблоны рапортов, которые можно будет подписать и отправить через приложение.

"Минобороны создает приложение для военных. Часто слышу от бойцов жалобы на чрезмерную бумажную работу — заполнение бумажных журналов, бесконечные рапорты. Наше решение — оцифровать максимально все", — указал министр обороны Украины Рустем Умеров.

Другие функции приложения:

  • электронное удостоверение защитника, упрощающее доступ к е-услугам и боевым системам;
  • комплексная база знаний, являющаяся источником проверенной информации о прохождении службы;
  • формы обратной связи — для того, чтобы государство могло оперативно реагировать на вызовы, основываясь на реальных данных;
  • обучающие онлайн курсы для саморазвития.

"Ежедневно военные тратят кучу времени на представление рапортов и другую бумажную рутину. Благодаря приложению рапорты станут автоматическими и удобными. Мы создаем систему, которая слышит каждого. Наше видение — боеспособное войско благодаря взаимодоверию и инновациям", — отметила заместитель министра обороны по цифровому развитию, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Приложение создается специалистами Минобороны совместно со специалистами Министерства цифровой трансформации. Запуск приложения в Украине планируется на начало лета 2024 года.

Также в Украине в этом году запустят образовательное приложение "Мрія". В приложении будет доступна информация об образовательных программах, курсах, внешкольных активностях, олимпиадах, кружках, а также Мечта-ID — электронный ученический билет.

Ранее в Кабмине приняли постановление об открытии кода "Дія" для ознакомления с ним IT-специалистов со всего мира.

война
Минобороны
Украина
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