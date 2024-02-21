В Україні створюють застосунок для військових "Армія+" — головні функції додатка

Військовий тримає телефон в руках. Ілюстративне фото: Територіальна оборона ЗСУ/Facebook

Команда IT-фахівців Міністерства оборони України працює над створення мобільного застосунку "Армія+". У додатку будуть доступні документи та послуги для військових, зокрема, будуть стандартизовані шаблони рапортів, які можна буде підписати та відправити в декілька кліків онлайн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України в середу, 21 лютого.

Основні функції нового застосунку "Армія+"

Новий застосунок розробляється для користування ним військовими, які зможуть мати доступ до документів в додатку. Також військовослужбовці матимуть стандартизовані шаблони рапортів, які можна буде підписати та відправити через застосунок.

"Міноборони створює застосунок для військових. Часто чую від бійців скарги на надмірну паперову роботу — заповнення паперових журналів, безкінечні рапорти. Наше рішення — оцифрувати максимально все", — вказав міністр оборони України Рустєм Умєров.

Інші функції додатка:

електронне посвідчення захисника, яке спрощує доступ до е-послуг та бойових систем;

комплексна база знань, яка є джерелом перевіреної інформації щодо проходження служби;

форми зворотного зв'язку — для того, щоб держава могла оперативно реагувати на виклики, базуючись на реальних даних;

навчальні онлайн курси для саморозвитку.

"Щодня військові витрачають купу часу на подання рапортів та іншу паперову рутину. Завдяки застосунку рапорти стануть автоматичними та зручними. Ми створюємо систему, яка чує кожного. Наше бачення — боєздатне військо завдяки взаємодовірі та інноваціям", — зауважила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Додаток створюють фахівці Міноборони спільно із спеціалістами Міністерства цифрової трансформації. Запуск застосунку в Україні планується на початок літа 2024 року.

Також в Україні цього року запустять освітній застосунок "Мрія". В додатку буде доступна інформація про освітні програми, курси, позашкільні активності, олімпіади, гуртки, а також Мрія-ID — електронний учнівський квиток.

Раніше у Кабміні ухвалили постанову про відкриття коду "Дії" для ознайомлення з ним ІТ-фахівців з усього світу.