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Ветеран войны объяснил, почему новый законопроект о мобилизации не решает проблем с ТЦК и ВЛК

20 февраля 2024 19:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Ветеран войны объяснил, почему новый законопроект о мобилизации не решает проблем с ТЦК и ВЛК
Доброволец ВСУ, ветеран российско-украинской войны Олег Симороз. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Доброволец ВСУ, ветеран российско-украинской войны Олег Симороз заявил, что Украине необходимо возвращать доверие людей к территориальным центрам комплектования и социальной поддержки и военно-врачебной комиссии, ведь в нашей стране эта система до сих пор "советская" и имеет "старых вороватых полковников". Так он прокомментировал введение нового законопроекта о мобилизации.

Об этом он сказал в интервью Новини.LIVE.

В чем проблема украинских ТЦК и ВВК

"Почему у нас до сих пор советчина и эти старые вороватые полковники? Я на это уже смотреть не могу... Что у нас меняет этот законопроект? Ничего. Поэтому полковнику разрешается отправлять повестку прямо с рабочего места в кабинете с айфончика. Поэтому я скептически отношусь к этому законопроекту, но одновременно подчеркиваю, что мобилизация нужна", — подчеркнул Симороз.

По его словам, система работы ВВК в Украине коррумпирована и бюрократическая, ведь там происходит неадекватное отношение к раненым военным.

"Мы это все проходили, и ситуация не изменилась. Еще хуже отношение к людям, которых пытаются мобилизовать. История с изменениями? Не вижу. Реформировать эти органы? Не вижу такого, а о чем мы тогда? Не обратили внимания на раздражители — ТЦК, ВВК — это все коррупция и закрытость этих органов", — объяснил военный.

Мотивация военнообязанных защищать Украину

Симороз отметил, что у людей должна быть мотивация идти воевать, ведь если ее не будет, то вряд ли он будет полезен на фронте.

"Я хочу, чтобы моим собратьям подставляли плечо. Вот меня собратья вытащили из подорванной машины, наложили турникеты, еще 20 километров эвакуировали, и на всех этапах меня спасали лучшие люди. Я не думаю, что человек, которого бросили в бус, который еще до обучения ненавидит этих людей и уже начинает ненавидеть даже Украину, за которую должен воевать. Не думаю, чтобы он, например, помог бы мне", — сказал доброволец.

Он добавил, что новый законопроект о мобилизации не подходит ни военным, ни гражданским людям, ведь подходы должны быть другими.

Также Симороз во время интервью подверг критике новый законопроект о мобилизации. Он упомянул о положении по созданию электронного кабинета для призывника. Военный подчеркнул, что далеко не все имеют техническую возможность сделать это.

Ранее депутат Юрий Камельчук в эфире Новини.LIVE назвал недостатки и преимущества нового законопроекта о мобилизации, принятом в первом чтении.

Верховная Рада
военные
мобилизация
законопроект
люди
ВВК
ТЦК и СП

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