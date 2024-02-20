Ветеран війни пояснив, чому новий законопроєкт про мобілізацію не вирішує проблем з ТЦК та ВЛК

Доброволець ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олег Симороз. Фото: Новини.LIVE

Доброволець ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олег Симороз заявив, що Україні необхідно повертати довіру людей до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і військово-лікарської комісії, адже в нашій країні ця система є досі "радянською" та має "старих вороватих полковників". Так він прокоментував запровадження нового законопроєкту про мобілізацію.

Про це він сказав в інтерв'ю Новини.LIVE.

В чому проблема українських ТЦК та ВЛК

"Чому у нас досі радянщина і ці старі вороваті полковники? Я на це вже дивитися не можу… Що у нас міняє цей законопроєкт? Нічого. Тому полковнику дозволяється відправляти повісточку прямо з робочого місця у кабінеті з айфончика. Тому я скептично ставлюся до цього законопроєкту, але водночас підкреслюю, що мобілізація потрібна", — наголосив Симороз.

За його словами, система роботи ВЛК в Україні є корумпованою та бюрократичною, адже там відбувається неадекватне ставлення до поранених військових.

"Ми це все проходили, і ситуація не змінилася. Ще гірше ставлення до людей, котрих намагаються мобілізувати. Історія зі змінами? Не бачу. Реформувати ці органи? Не бачу такого, а про що ми тоді? Не звернули уваги на подразники — ТЦК, ВЛК — це все корупція і закритість цих органів", — пояснив військовий.

Мотивація військовозобов'язаних захищати Україну

Симороз зазначив, що в людей має бути мотивація йти воювати, адже якщо її не буде, то навряче він буде корисним на фронті.

"Я хочу, щоб моїм побратимам підставляли плече. От мене побратими витягнули із підірваної автівки, наклали турнікети, ще 20 кілометрів евакуювали, і на всіх етапах мене рятували кращі люди. Я не думаю, що людина, яку кинули в бус, яка ще до навчання ненавидить цих людей і вже починає ненавидіти навіть Україну, за яку має воювати. Не думаю, щоб він, наприклад, допоміг би мені би", — сказав доброволець.

Він додав, що новий законопроєкт про мобілізацію не підходить ні військовим, ні цивільним людям, адже підходи мають бути іншими.

Також Симороз під час інтерв'ю розкритикував новий законопроєкт про мобілізацію. Він згадав про положення щодо створення електронного кабінету для призовника. Військовий наголосив, що далеко не всі мають технічну можливість це зробити.

Раніше депутат Юрій Камельчук в ефірі Новини.LIVE назвав недоліки та переваги нового законопроєкту про мобілізацію, який було ухвалено у першому читанні.