Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военный arrow Военком Полтавы призвал школьников, которые выехали за границу, к 17 годам вернуться arrow

Военком Полтавы призвал школьников, которые выехали за границу, к 17 годам вернуться

6 февраля 2024 16:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Военком Полтавы призвал школьников, которые выехали за границу, к 17 годам вернуться
Военная подготовка в школе. Иллюстративное фото: Вороновицкая территориальная община
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинским школьникам мужского пола, которые выехали за границу во время военного положения, необходимо вернуться к 17 годам. Это нужно для получения приписного в военкомат.

Об этом заявил представитель Полтавского ТЦК Роман Истомин в эфире телеканала ІРТ Полтава.

Читайте также:

Военный учет 17-летних школьников

"Мы не будем посылать письма, например, за границу о том, что он должен явиться. В общем — да, он должен вернуться в Украину, если он гражданин, он подлежит приписке", — сказал военком.

В то же время школьникам до 17 лет, которые находятся за границей, нужно будет обратиться в украинское консульство. Однако для чего это необходимо, ведь приписного свидетельства у них нет, Истомин не уточнил.

Что известно о военном учете подростков

Приглашение по постановлению на учет военнообязанных может прийти еще 16-летним юношам.

Согласно порядку, который вступил в силу 5 января 2023 года, лица мужского пола приобретают статус призывника (не военнообязанного) и попадают на учет в ТЦК и СП в 16 лет — накануне семнадцатилетия.

В военкомате они получают первый военно-учетный документ, который называется "приписным" — в статусе призывника парни будут находиться до 27 лет.

Напомним, 30 января Кабинет Министров одобрил и передал Верховной Раде обновленную версию законопроекта о мобилизации. В нем предлагают снизить призывной возраст военнообязанных с 27 до 25 лет.

Также мы писали, что новые изменения в обновленном законопроекте о мобилизации будут касаться, в частности, и уехавших за границу мужчин. Им необходимо будет встать на учет в течение 30 дней после того, как Кабмин примет соответствующее постановление.

военный призыв
военный учет
школьники
ТЦК и СП

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

Актуальное по теме