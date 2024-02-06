Военком Полтавы призвал школьников, которые выехали за границу, к 17 годам вернуться

Военная подготовка в школе. Иллюстративное фото: Вороновицкая территориальная община

Украинским школьникам мужского пола, которые выехали за границу во время военного положения, необходимо вернуться к 17 годам. Это нужно для получения приписного в военкомат.

Об этом заявил представитель Полтавского ТЦК Роман Истомин в эфире телеканала ІРТ Полтава.

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Военный учет 17-летних школьников

"Мы не будем посылать письма, например, за границу о том, что он должен явиться. В общем — да, он должен вернуться в Украину, если он гражданин, он подлежит приписке", — сказал военком.

В то же время школьникам до 17 лет, которые находятся за границей, нужно будет обратиться в украинское консульство. Однако для чего это необходимо, ведь приписного свидетельства у них нет, Истомин не уточнил.

Что известно о военном учете подростков

Приглашение по постановлению на учет военнообязанных может прийти еще 16-летним юношам.

Согласно порядку, который вступил в силу 5 января 2023 года, лица мужского пола приобретают статус призывника (не военнообязанного) и попадают на учет в ТЦК и СП в 16 лет — накануне семнадцатилетия.

В военкомате они получают первый военно-учетный документ, который называется "приписным" — в статусе призывника парни будут находиться до 27 лет.

Напомним, 30 января Кабинет Министров одобрил и передал Верховной Раде обновленную версию законопроекта о мобилизации. В нем предлагают снизить призывной возраст военнообязанных с 27 до 25 лет.

Также мы писали, что новые изменения в обновленном законопроекте о мобилизации будут касаться, в частности, и уехавших за границу мужчин. Им необходимо будет встать на учет в течение 30 дней после того, как Кабмин примет соответствующее постановление.