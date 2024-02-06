Військком Полтави закликав школярів, які виїхали за кордон, до 17 років повернутися

Військова підготовка у школі. Ілюстративне фото: Вороновицька територіальна громада

Українським школярам чоловічої статі, які виїхали за кордон під час воєнного стану, необхідно повернутися до 17 років. Це потрібно для отримання приписного до військкомату.

Про це заявив представник Полтавського ТЦК Роман Істомін в ефірі телеканалу ІРТ Полтава.

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Військовий облік 17-річних школярів

"Ми не будемо надсилати листи, наприклад, за кордон про те, що він повинен з'явитися. Загалом — так, він має повернутися в Україну, якщо він громадянин, він підлягає приписці", — сказав військком.

Водночас школярам до 17 років, які перебувають за кордоном, треба буде звернутися в українське консульство. Однак для чого це необхідно, адже приписного свідоцтва в них немає, Істомін не уточнив.

Що відомо про військовий облік підлітків

Запрошення щодо постановлення на облік військовозобов'язаних може прийти ще 16-річним юнакам.

Згідно з порядком, який набрав чинності з 5 січня 2023 року, особи чоловічої статі набувають статус призовника (не військовозобов'язаного) і потрапляють на облік у ТЦК та СП у 16 років — напередодні сімнадцятиріччя.

У військкоматі вони отримують перший військово-обліковий документ, що має назву "приписне" — у статусі призовника хлопці перебуватимуть до 27 років.

Нагадаємо, 30 січня Кабінет Міністрів схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. У ньому пропонують знизити призовний вік військовозобов'язаних з 27 до 25 років.

Також ми писали, що нові зміни в оновленому законопроєкті про мобілізацію стосуватимуться, зокрема, й чоловіків, які виїхали за кордон. Їм необхідно буде стати на облік протягом 30 днів після того, як Кабмін ухвалить відповідну постанову.