Как военному после ранения перевестись на работу в ТЦК — механизм действий

Сотрудники территориального центра на работе. Фото: МОТЦК и СП/Facebook

В Украине военнослужащие Вооруженных сил, получившие на фронте во время боевых действий ранения, травму или контузию и признанные ВВК ограниченно пригодными, могут перевестись на работу в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Как это сделать, рассказала пресс-служба оперативного командования "Північ".

Где могут служить военнослужащие, признанные ВВК ограниченно пригодными

По данным командования, военнослужащие, признанные ограниченно пригодными к военной службе, пригодны к службе:

в частях или подразделениях обеспечения;

ТЦК и СП;

учреждениях, организациях, учебных заведениях Минобороны.

При этом важно, чтобы в заключении военно-врачебной комиссии были указаны рекомендации, какие именно виды службы и работы противопоказаны из-за состояния здоровья.

Что делать, чтобы перевестись на работу в ТЦК и СП

Если военнослужащий хочет проходить службу в Территориальном центре комплектования, ему, прежде всего, нужно обратиться к своему командованию.

Алгоритм действий следующий:

обратиться к своему непосредственному начальнику, руководителю или командиру о желании проходить службу в ТЦК и СП;

предоставить заявление с соответствующими документами о получении травмы, ранения, контузии или об ухудшении состояния здоровья;

предоставить справку ВВК, подтверждающую статус "ограниченно пригодный к военной службе" (при необходимости и возможности).

После этого командир рассмотрит обращение и военный может быть переведен на службу в ТЦК и СП.

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