Как военному после ранения перевестись на работу в ТЦК — механизм действий

Военные после ранения могут перевестись на работу в ТЦК — как это сделать
В Украине военнослужащие Вооруженных сил, получившие на фронте во время боевых действий ранения, травму или контузию и признанные ВВК ограниченно пригодными, могут перевестись на работу в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Как это сделать, рассказала пресс-служба оперативного командования "Північ".
Где могут служить военнослужащие, признанные ВВК ограниченно пригодными
По данным командования, военнослужащие, признанные ограниченно пригодными к военной службе, пригодны к службе:
- в частях или подразделениях обеспечения;
- ТЦК и СП;
- учреждениях, организациях, учебных заведениях Минобороны.
При этом важно, чтобы в заключении военно-врачебной комиссии были указаны рекомендации, какие именно виды службы и работы противопоказаны из-за состояния здоровья.
Что делать, чтобы перевестись на работу в ТЦК и СП
Если военнослужащий хочет проходить службу в Территориальном центре комплектования, ему, прежде всего, нужно обратиться к своему командованию.
Алгоритм действий следующий:
- обратиться к своему непосредственному начальнику, руководителю или командиру о желании проходить службу в ТЦК и СП;
- предоставить заявление с соответствующими документами о получении травмы, ранения, контузии или об ухудшении состояния здоровья;
- предоставить справку ВВК, подтверждающую статус "ограниченно пригодный к военной службе" (при необходимости и возможности).
После этого командир рассмотрит обращение и военный может быть переведен на службу в ТЦК и СП.
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