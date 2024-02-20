Як військовому після поранення перевестись на роботу в ТЦК — механізм дій

Співробітники територіального центру на роботі. Фото: МОТЦК та СП/Facebook

В Україні військовослужбовці Збройних сил, які на фронті під час бойових дій отримали поранення, травму або контузію й були визнані ВЛК обмежено придатними, можуть перевестись на роботу в Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Як це зробити, розповіла пресслужба оперативного командування "Північ".

Де можуть служити військовослужбовці, визнані ВЛК обмежено придатними

За даними командування, військовослужбовці, які були визнані обмежено придатними до військової служби, придатні до служби:

в частинах чи підрозділах забезпечення;

ТЦК та СП;

установах, організаціях, навчальних закладах Міноборони.

При цьому важливо, щоб у висновку військово-лікарської комісії були вказані рекомендації, які саме види служби та роботи протипоказані через стан здоров’я.

Що робити, щоб перевестись на роботу в ТЦК та СП

Якщо військовослужбовець хоче проходити службу в Територіальному центрі комплектування, йому перш за все потрібно звернутись до свого командування.

Алгоритм дій наступний:

звернутися до свого безпосереднього начальника, керівника або командира щодо бажання проходити службу в ТЦК та СП;

надати заяву з відповідними документами про отримання травми, поранення, контузії або про погіршення стану здоров'я;

надати довідку ВЛК, що підтверджує статус "обмежено придатний до військової служби" (за потреби та можливості).

Після цього командир розгляне звернення і військовий може бути переведений на службу в ТЦК та СП.

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