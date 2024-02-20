Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військовий arrow Військові після поранення можуть перевестись на роботу в ТЦК — як це зробити arrow

Військові після поранення можуть перевестись на роботу в ТЦК — як це зробити

20 лютого 2024 23:11
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба
Як військовому після поранення перевестись на роботу в ТЦК — механізм дій
Співробітники територіального центру на роботі. Фото: МОТЦК та СП/Facebook
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

В Україні військовослужбовці Збройних сил, які на фронті під час бойових дій отримали поранення, травму або контузію й були визнані ВЛК обмежено придатними, можуть перевестись на роботу в Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Як це зробити, розповіла пресслужба оперативного командування "Північ".

Де можуть служити військовослужбовці, визнані ВЛК обмежено придатними 

За даними командування, військовослужбовці, які були визнані обмежено придатними до військової служби, придатні до служби:

  • в частинах чи підрозділах забезпечення;
  • ТЦК та СП;
  • установах, організаціях, навчальних закладах Міноборони.

При цьому важливо, щоб у висновку військово-лікарської комісії були вказані рекомендації, які саме види служби та роботи протипоказані через стан здоров’я.

Що робити, щоб перевестись на роботу в ТЦК та СП 

Якщо військовослужбовець хоче проходити службу в Територіальному центрі комплектування, йому перш за все потрібно звернутись до свого командування

Алгоритм дій наступний: 

  • звернутися до свого безпосереднього начальника, керівника або командира щодо бажання проходити службу в ТЦК та СП;
  • надати заяву з відповідними документами про отримання травми, поранення, контузії або про погіршення стану здоров'я;
  • надати довідку ВЛК, що підтверджує статус "обмежено придатний до військової служби" (за потреби та можливості). 

Після цього командир розгляне звернення і військовий може бути переведений на службу в ТЦК та СП.

 

Раніше ми повідомляли, скільки зароблятимуть українські військові 2024 року. 

Нагадаємо, ми писали, як відбирають українських воїнів для навчання за кордоном.

Також ми інформували, як відбирають і готують розвідників в Україні.

війна
ЗСУ
робота
військові
ТЦК та СП

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

Актуальне по темі