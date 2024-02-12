Военный эксперт объяснил, какое количество мобилизованных нужно Украине на самом деле

Военнообязанные мужчины в шеренге. Фото: president.gov.ua

Военный эксперт Павел Нарожный заявил, что, несмотря на принятие в первом чтении законопроекта о мобилизации, до сих пор продолжаются дискуссии о количестве лиц, которых хотят призвать в Украине. По его словам, даже если в ряды Вооруженных сил пойдет 500 тыс. человек, то их все равно "нереально будет научить и отправить воевать".

Об этом Павел Нарожный рассказал в интервью 24 Каналу, обнародованном в воскресенье, 11 февраля.

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Реальная потребность в мобилизованных

Эксперт считает, что Украине не нужно столько мобилизованных, достаточно меньшего количества граждан.

"С военной точки зрения от мобилизации мы никуда не денемся, люди нужны. Зеленский озвучил цифру в 500 тысяч, Залужный отвечал, что таких цифр не называли. Если сейчас в армию призвать 500 тысяч, то их "отрывают" из экономики, да и их просто нереально научить и отправить воевать", — объяснил Нарожный.

Он отметил, что в Украине не хватит для такого количества призывников полигонов, воинских частей, инструкторов и офицеров. Но даже если это каким-то чудом удастся, позже появится проблема с достаточным обеспечением оружием.

"Я считаю цифру в 500 тысяч абсолютно нереальной и фантастической. Реальная цифра для меня 100-200 тысяч. Не одномоментно (их мобилизовывать. — Ред.), в течение года", — подчеркнул Нарожный.

Он уточнил, что за 30 дней нужно было бы мобилизовывать около 30-40 тысяч украинцев. Однако, по словам эксперта, даже такое количество "субъективно".

Напомним, что бывший командир полка "Азов" Максим Жорин тоже высказался по поводу мобилизации в 500 тыс. человек. Он отметил, что такое количество не соответствует действительности.

Также мы сообщали, что новый закон о мобилизации критикуют со всех сторон. Это связано с тем, что некоторые пункты противоречат Конституции Украины.