Військовий експерт пояснив, яка кількість мобілізованих потрібна Україні насправді

Військовозобов'язані чоловіки в шерензі. Фото: president.gov.ua

Військовий експерт Павло Нарожний заявив, попри ухвалення в першому читанні законопроєкту про мобілізацію, досі тривають дискусії щодо кількості осіб, яких хочуть призвати в Україні. За його словами, навіть якщо до лав Збройних сил піде 500 тис. людей, то їх однаково "нереально буде навчити і відправити воювати".

Про це Павло Нарожний розповів в інтерв'ю 24 Каналу, яке оприлюднили у неділю, 11 лютого.

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Реальна потреба в мобілізованих

Експерт вважає, що Україні не потрібно стільки мобілізованих, достатньо й меншої кількості громадян.

"З військового погляду від мобілізації ми нікуди не дінемось, люди потрібні. Зеленський озвучив цифру в 500 тисяч, Залужний відповідав, що таких цифр не називали. Якщо зараз в армію призвати 500 тисяч, то їх "відривають" з економіки, та і їх просто нереально навчити і відправити воювати", — пояснив Нарожний.

Він зазначив, що в Україні не вистачить для такої кількості призовників полігонів, військових частин, інструкторів та офіцерів. Та навіть якщо це якимось дивом вдасться, то пізніше з'явиться проблема з достатнім забезпеченням зброєю.

"Я вважаю цифру в 500 тисяч абсолютно нереальною та фантастичною. Реальна цифра для мене 100-200 тисяч. Не одномоментно (їх мобілізовувати. — Ред.), протягом року", — наголосив Нарожний.

Він уточнив, що за 30 днів потрібно було б мобілізовувати близько 30-40 тисяч українців. Однак, за словами експерта, навіть така кількість "суб'єктивна".

Нагадаємо, що колишній командир полку "Азов" Максим Жорін теж висловився щодо мобілізації в 500 тис. осіб. Він зазначив, що така кількість не відповідає дійсності.

Також ми повідомляли, що новий закон про мобілізацію критикують з усіх сторін. Це пов'язано з тим, що деякі пункти суперечать Конституції України.