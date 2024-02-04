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Военный объяснил, почему бойцы на передовой нуждаются в замене

4 февраля 2024 14:20
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Военный объяснил, почему бойцы на передовой нуждаются в замене
Украинские военные на передовой. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Сергей Липко пояснил, что воины-защитники являются такими же людьми, которые устают и нуждаются в том, чтобы их заменили. Даже те, кто хотел сражаться, не могут постоянно находиться в зоне боевых действий.

Об этом военный рассказал в эфире единого телемарафона в воскресенье, 4 февраля.

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Воюют такие же люди, как и вы

"Воюют такие же люди, как вы. Это не какие-то особые люди, у которых другое отношение к опасности и своей жизни. Нельзя сказать, что им это очень нравится", — подчеркнул Липко.

Военный отметил, что воевать без перерыва не могут даже те, кто хотел воевать и ушел на войну добровольцем.

"Если вы видели мое интервью, то я говорил, что хотел попасть на войну. Но война не работает, как какой-то аттракцион, что ты приехал, день повоевал и класс — у меня теперь есть фотография, дали календарик и магнитик за участие в боевых действиях", — объяснил военный.

Он напомнил, что военные постоянно находятся на службе, они либо выполняют боевое задание, либо проходят процесс восстановления.

"Во всех случаях ты находишься на службе, и наступает время, когда было бы желательно, чтобы тебя поменяли", — резюмировал Липко.

Ранее мы сообщали, что пока в Украине продолжается военное положение, срок службы неограничен. Согласно действующему законодательству, увольнение возможно только по приказу президента страны.

Напомним, что в Украине активно заговорили о демобилизации военных. Впрочем, может ли доброволец быть демобилизованным, если возьмет опекунство над инвалидом.

война
Украина
военные
мобилизация
демобилизация

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