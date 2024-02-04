Військовий пояснив, чому бійці на передовій потребують заміни

Українські військові на передовій. Фото: Reuters

Військовослужбовець Збройних сил України Сергій Ліпко пояснив, що воїни-захисники є такими самими людьми, які втомлюються і потребують, щоб їх замінили. Навіть ті, хто хотів воювати, не можуть постійно перебувати в зоні бойових дій.

Про це військовий розповів в ефірі єдиного телемарафону в неділю, 4 лютого.

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Воюють такі самі люди, як і ви

"Воюють такі самі люди, як ви. Це не якісь особливі люди, в яких інше ставлення до небезпеки і свого життя. Не можна сказати, що їм це якось дуже подобається", — наголосив Ліпко.

Військовий зазначив, що воювати без перерви не можуть навіть ті, хто хотів воювати і пішов на війну добровольцем.

"Якщо ви бачили моє інтерв'ю, то я казав, що хотів потрапити на війну. Але війна не працює, як якийсь атракціон, що ти приїхав, день повоював і клас — в мене тепер є фотографія, дали календарик і магнітик за участь у бойових діях", — пояснив військовий.

Він нагадав, що військові постійно перебувають на службі — вони або виконують бойове завдання, або проходять процес відновлення.

"В усіх випадках ти перебуваєш на службі, і настає час, коли було б бажано, щоб тебе поміняли", — резюмував Ліпко.

Раніше ми повідомляли, що, поки в Україні триває воєнний стан, строк служби є необмеженим. Відповідно до чинного законодавства звільнення можливе лише за наказом президента країни.

Нагадуємо, що в Україні активно заговорили про демобілізацію військових. Втім, чи доброволець може бути демобілізованим, якщо візьме опікунство над інвалідом.