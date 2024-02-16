Военный объяснил, почему военнообязанными должны быть не только мужчины
Командир батальона беспилотников "Ахиллес" Юрий Федоренко выразил мнение, что военнообязанными должны быть все, независимо от пола. Он считает, что это поможет сделать украинцев и украинок более подготовленными во время войны.
Об этом Юрий Федоренко сказал в интервью "Украинской правде" в пятницу, 16 февраля.
Все должны быть военнообязанными
Федоренко считает, что такой шаг улучшил бы результаты Украины во время войны, поскольку все украинцы были бы подготовлены к боевым действиям.
Кроме того, военный убежден, что если сейчас провести демобилизацию, то можно понести большие потери среди личного состава и территорий.
Он также считает, что отправлять военных на 30 дней в отпуск без необходимости неправильно. Это вроде бы приведет к тому, что у бойца появится привыкание к дому.
"Лучше раз в три месяца давать бойцу максимум 10 дней отпуска", — заявил Федоренко.
Ранее мы сообщали, что в рядах Вооруженных сил Украины находятся более 40 тысяч женщин. Они во время службы сталкиваются с рядом проблем, в том числе — восприятие женщины в армии и обеспечение.
Уже стало известно о категориях женщин, подлежащих призыву согласно новой версии закона о мобилизации. Как отмечается, в список попали женщины с медицинской или фармацевтической специальностью.
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