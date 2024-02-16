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Военный объяснил, почему военнообязанными должны быть не только мужчины

16 февраля 2024 16:30
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Военный объяснил, почему военнообязанными должны быть не только мужчины
Женщина-военный. Фото: armyinform.com.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Командир батальона беспилотников "Ахиллес" Юрий Федоренко выразил мнение, что военнообязанными должны быть все, независимо от пола. Он считает, что это поможет сделать украинцев и украинок более подготовленными во время войны.

Об этом Юрий Федоренко сказал в интервью "Украинской правде" в пятницу, 16 февраля.

Все должны быть военнообязанными

Федоренко считает, что такой шаг улучшил бы результаты Украины во время войны, поскольку все украинцы были бы подготовлены к боевым действиям.

Кроме того, военный убежден, что если сейчас провести демобилизацию, то можно понести большие потери среди личного состава и территорий.

Он также считает, что отправлять военных на 30 дней в отпуск без необходимости неправильно. Это вроде бы приведет к тому, что у бойца появится привыкание к дому.

"Лучше раз в три месяца давать бойцу максимум 10 дней отпуска", — заявил Федоренко.

Ранее мы сообщали, что в рядах Вооруженных сил Украины находятся более 40 тысяч женщин. Они во время службы сталкиваются с рядом проблем, в том числе — восприятие женщины в армии и обеспечение.

Уже стало известно о категориях женщин, подлежащих призыву согласно новой версии закона о мобилизации. Как отмечается, в список попали женщины с медицинской или фармацевтической специальностью.

Украина
женщины
армия
военные
мобилизация
мужчины

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