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Військовий пояснив, чому військовозобов'язаними мають бути не лише чоловіки

16 лютого 2024 16:30
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Військовий пояснив, чому військовозобов'язаними мають бути не лише чоловіки
Жінка-військова. Фото: armyinform.com.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Командир батальйону безпілотників "Ахіллес" Юрій Федоренко висловив думку, що бути військовозобов'язаними мають усі, незалежно від статі. Він вважає, що це допоможе зробити українців та українок більш підготовленими у час війни.

Про це військовий сказав в інтерв'ю "Українській правді" у п'ятницю, 16 лютого.

Всі мають бути військовозобов'язаними

Федоренко вважає, що такий крок покращив би результати України під час війни, оскільки всі українці були б підготовлені до бойових дій.

Окрім того, військовий переконаний, що якщо зараз провести демобілізацію, то можна зазнати великих втрат серед особового складу та територій.

Він також вважає, що відправляти військових на 30 днів у відпустку без необхідності неправильно. Це нібито призведе до того, що у бійця з'явиться звикання до дому.

"Краще раз на три місяці давати бійцю максимум 10 днів відпустки", — заявив Федоренко.

Раніше ми повідомляли, що у лавах Збройних сил України перебуває понад 40 тисяч жінок. Вони під час служби зіштовхуються з низкою проблем, у тому числі — сприйняття жінки у війську та забезпечення. 

Вже стало відомо про категорії жінок, які підлягають призову згідно з новою версією закону про мобілізацію. До списку потрапили жінки з медичною чи фармацевтичною спеціальністю.

Україна
жінки
армія
військові
мобілізація
чоловіки

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