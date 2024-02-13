Как родственникам узнать о военных, попавших в русский плен

Военнослужащие, пропавшие или попавшие в плен. Фото: google.com

Во время полномасштабной войны, продолжающейся в Украине уже почти два года, бывают случаи, когда защитники и защитницы попадают в российский плен. Важно, чтобы родственники украинских военнослужащих могли найти бойца и узнать о нем информацию.

Так, важные сведения по этому поводу можно найти на официальном сайте Национального информационного бюро при Министерстве реинтеграции.

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Чтобы узнать о пленнике, родственники должны подать соответствующий запрос в Национальное информационное бюро. Для этого необходимо заполнить соответствующую форму заявления, с образцами которых можно ознакомиться по ссылке.

К заявлению прилагаются должным образом заверенные копии документов в подтверждение родственных связей или документа, подтверждающего полномочия законного представителя.

Подать такое обращение в Национальное информационное бюро можно двумя способами:

по электронной почте: [email protected]; через "Укрпочту" по адресу: 01133, г. Киев, ул. Евгения Коновальца, дом. 36-Б, лит. А2.

Кроме этого, можно воспользоваться и другими альтернативными методами:

позвонить на горячую линию уполномоченного по правам человека в вашем регионе (как правило, у представителей омбудсмена есть вся необходимая информация, они могут делать официальные запросы относительно пленных и обязательно дадут все имеющиеся данные родственникам военных);

воспользоваться социальными сетями (можно просмотреть группы в Facebook, где люди преподают лиц, пропавших во время полномасштабной войны);

воспользоваться Telegram-каналами (в Telegram есть немало групп, где можно найти информацию о военнослужащих).

Следует отметить, что наиболее надежным методом считается Национальное информационное бюро.

Раньше мы писали, что делать и куда обращаться родным, если военнослужащий пропал без вести.

Напомним, мы сообщали, как военным ВСУ и их семьям быстро получить помощь.

Также мы информировали, какие документы должны быть в семьях военных.