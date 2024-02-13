Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военный arrow Военный ВСУ попал в плен — как родственникам узнать о пленном бойце arrow

Военный ВСУ попал в плен — как родственникам узнать о пленном бойце

13 февраля 2024 05:38
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Как родственникам узнать о военных, попавших в русский плен
Военнослужащие, пропавшие или попавшие в плен. Фото: google.com
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Во время полномасштабной войны, продолжающейся в Украине уже почти два года, бывают случаи, когда защитники и защитницы попадают в российский плен. Важно, чтобы родственники украинских военнослужащих могли найти бойца и узнать о нем информацию.

Так, важные сведения по этому поводу можно найти на официальном сайте Национального информационного бюро при Министерстве реинтеграции.

Читайте также:

Чтобы узнать о пленнике, родственники должны подать соответствующий запрос в Национальное информационное бюро. Для этого необходимо заполнить соответствующую форму заявления, с образцами которых можно ознакомиться по ссылке.

К заявлению прилагаются должным образом заверенные копии документов в подтверждение родственных связей или документа, подтверждающего полномочия законного представителя.

Подать такое обращение в Национальное информационное бюро можно двумя способами:

  1. по электронной почте: [email protected];
  2. через "Укрпочту" по адресу: 01133, г. Киев, ул. Евгения Коновальца, дом. 36-Б, лит. А2.

Кроме этого, можно воспользоваться и другими альтернативными методами:

  • позвонить на горячую линию уполномоченного по правам человека в вашем регионе (как правило, у представителей омбудсмена есть вся необходимая информация, они могут делать официальные запросы относительно пленных и обязательно дадут все имеющиеся данные родственникам военных);
  • воспользоваться социальными сетями (можно просмотреть группы в Facebook, где люди преподают лиц, пропавших во время полномасштабной войны);
  • воспользоваться Telegram-каналами (в Telegram есть немало групп, где можно найти информацию о военнослужащих).

Следует отметить, что наиболее надежным методом считается Национальное информационное бюро.

Раньше мы писали, что делать и куда обращаться родным, если военнослужащий пропал без вести.

Напомним, мы сообщали, как военным ВСУ и их семьям быстро получить помощь.

Также мы информировали, какие документы должны быть в семьях военных.

война
ВСУ
Украина
военные
пленные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме