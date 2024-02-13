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Військовий ЗСУ потрапив у полон — як родичам дізнатися про полоненого бійця

13 лютого 2024 05:38
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Як родичам дізнатися про військових, які потрапили в російський полон
Військовослужбовці, які зникли або потрапили у полон. Фото: google.com
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Під час повномасштабної війни, яка триває в Україні вже майже два роки, трапляються випадки, коли захисники та захисниці потрапляють в російський полон. Надважливо, щоб родичі українських військовослужбовців мали змогу знайти бійця та дізнатися про нього інформацію. 

Так, важливі відомості щодо цього можна знайти на офіційному сайті Національного інформаційного бюро при Міністерстві реінтеграції.

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Щоб дізнатися про полоненого військового, родичі мають подати відповідний запит до Національного інформаційного бюро. Для цього необхідно заповнити відповідну форму заяви, зі зразками яких можна ознайомитися за посиланням.

До заяви додаються належним чином засвідчені копії документів на підтвердження родинних зв’язків або документа, який підтверджує повноваження законного представника.

Подати таке звернення до Національного інформаційного бюро можна двома способами:

  1. електронною поштою: [email protected];
  2. через "Укрпошту" на адресу: 01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 36-Б, літ. А2.

Крім цього, можна скористатися й іншими альтернативними методами:

  • зателефонувати на гарячу лінію уповноваженого з прав людини у вашому регіоні (як правило, представники омбудсмена мають усю необхідну інформацію, вони можуть робити офіційні запити щодо полонених та обов'язково дадуть всі наявні дані родичам військових);
  • скористатися соціальними мережами (можна переглянути групи у Facebook, де люди викладають осіб, що зникли під час повномасштабної війни);
  • скористатися Telegram-каналами (в Telegram є чимало груп, де можна знайти інформацію про військовослужбовців).

Варто зауважити, що найбільш надійним методом вважається Національне інформаційне бюро.

Раніше ми писали, що робити та куди звертатися рідним, якщо військовослужбовець зник безвісти. 

Нагадаємо, ми повідомляли, як військовим ЗСУ та їх сім'ям швидко отримати допомогу.

Також ми інформували, які документи мають бути в родинах військових обов'язково. 

війна
ЗСУ
Україна
військові
полонені

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