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Выплаты военным за инвалидность — как получить единовременную денежную помощь

25 февраля 2024 12:36
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Как военному получить единовременную денежную помощь за инвалидность — алгоритм действий
Военный с протезом. Фото: МВД Украины
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Военнослужащие, имеющие справку медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) об установлении инвалидности или процента потери трудоспособности, могут получить единовременную денежную помощь. Получить выплату можно не позднее чем через 3 года после выдачи соответствующей справки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как получить единовременную денежную помощь за инвалидность

Находящимся на службе нужно направить соответствующий рапорт к командиру воинской части. Бывшие военнослужащие, уволившиеся из Вооруженных Сил Украины, должны подать документы в территориальный центр кадрового обеспечения и социальной защиты, где они состоят на учете.

Чтобы получить одноразовую помощь, по месту представления документов нужно заполнить заявление установленного образца и разрешение на обработку персональных данных. Также необходимо подготовить копии следующих документов:

  • паспорта;
  • идентификационного номера;
  • номера банковского счета;
  • справки об обстоятельствах ранения (травмы, контузии, увечья), выданной командиром воинской части;
  • постановления военно-врачебной комиссии (ВЛК) о причинной связи ранения (травмы, контузии, увечья или заболевания);
  • справки МСЭК об установлении процента потери трудоспособности или инвалидности;
  • выписки из приказа командира воинской части об исключении из списков в связи с увольнением.

Лица, уволившиеся из Вооруженных Сил Украины, также должны предоставить выписку из приказа воинской части, подтверждающего их исключение из списков в связи с увольнением.

"Комиссия Минобороны принимает решение о назначении ОГД и доказывает их воинской части или ОТЦК и СП соответственно, осуществляющие выплаты денежной помощи", — добавили в Минреинтеграции.

Что еще нужно знать

Напомним, что в марте 2024 года некоторые украинские военнослужащие могут ожидать увеличения пенсионных выплат по инвалидности. Это может произойти за счет планируемой индексации пенсий и роста прожиточного минимума.

Мы также писали о том, что работодатели, нанявшие человека с инвалидностью, теперь смогут получить компенсацию за обустройство его рабочего места. Сделать это можно будет через "Дію".

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