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Виплати військовим за інвалідність — як отримати одноразову грошову допомогу

25 лютого 2024 12:36
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Як військовому отримати одноразову грошову допомогу за інвалідність — алгоритм дій
Військовий з протезом. Фото: МВС України
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Військовослужбовці, які мають довідку медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про встановлення інвалідності або відсотка втрати працездатності, можуть отримати одноразову грошову допомогу. Отримати виплату можна не пізніше ніж через 3 роки після видачі відповідної довідки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як отримати одноразову грошову допомогу за інвалідність

Тим, хто перебуває на службі, потрібно направити відповідний рапорт до командира військової частини. Колишні військовослужбовці, які звільнилися із Збройних Сил України, повинні подати документи до територіального центру кадрового забезпечення та соціального захисту, де вони перебувають на обліку.

Щоб отримати одноразову допомогу, за місцем подання документів треба заповнити заяву встановленого зразка та дозвіл на обробку персональних даних. Також потрібно підготувати копії наступних документів:

  • паспорта;
  • ідентифікаційного номера;
  • номера банківського рахунку;
  • довідки про обставини поранення (травми, контузії, каліцтва), виданої командиром військової частини;
  • постанови військово-лікарської комісії (ВЛК) про причинний звʼязок поранення (травми, контузії, каліцтва або захворювання);
  • довідки МСЕК про встановлення відсотка втрати працездатності або інвалідності;
  • витягу з наказу командира військової частини про виключення зі списків у зв’язку зі звільненням.

Особи, які звільнилися із Збройних Сил України, також повинні надати витяг із наказу військової частини, який підтверджує їх виключення зі списків у зв'язку із звільненням.

"Комісія Міноборони ухвалює рішення про призначення ОГД та доводить їх військовій частині або ОТЦК та СП відповідно, які здійснюють виплати грошової допомоги", — додали в Мінреінтеграції.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що у березні 2024 року деякі українські військовослужбовці можуть очікувати на збільшення пенсійних виплат за інвалідністю. Це може відбутися завдяки планованій індексації пенсій та росту прожиткового мінімуму.

Ми також писали про те, що роботодавці, які найняли людину з інвалідністю, відтепер зможуть отримати компенсацію за облаштування її робочого місця. Зробити це можна буде через "Дію".

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ЗСУ
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ВЛК
особа з інвалідністю
МСЕК

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