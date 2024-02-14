Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военный arrow Защитник ответил, почему российско-украинскую войну нельзя назвать отечественной arrow

Защитник ответил, почему российско-украинскую войну нельзя назвать отечественной

14 февраля 2024 04:35
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Защитник ответил, почему русско-украинскую войну нельзя назвать отечественной
Сергей "Сайгон" на службе / Фото: dwutygodnik.com
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Украинский писатель и военный Сергей Лещенко "Сайгон" заявил, что российскую агрессию против Украины нельзя назвать отечественной войной. По его словам, достаточно определения "российско-украинской войны".

Об этом сообщает dwutygodnik.

Читайте также:

Почему российско-украинскую войну нельзя назвать отечественной

"Отечественная война — это как раз та, что касается каждого, в ней принимает участие тотальное большинство населения в отличие от войны, где достаточно участия профессионального войска. В этом смысле наша война точно не отечественная", — пояснил он.

Военный отметил, что война постепенно переходит в стадию "АТО-2".

"Обиватель скажет: у меня все нормально, я живу хорошо, я от этой вашей войны устал, я хочу задницу на море попарить, и больше меня ничего не интересует. Желающих идти в армию все меньше, и в обществе постепенно стараниями российских психологических операций будут шириться настроения о том, что, мол, нужен мир, пусть и плохой", — заявил Лещенко.

Он сказал, что для того, чтобы война стала тотальной, отечественной, нужно, чтобы в ней массово участвовал средний класс.

"По мнению одетых в брендовые шмотки людей, ездящих своими лендроверами по улицам наших условно мирных городов, нужно сейчас призывать в армию людей в возрасте 18-25 лет. То есть эти люди не хотят вылезать из своих джипов и менять брендовые шмотки на военную форму, а ночной клуб на блиндаж. Они хотят отправить на фронт детей тех, кто сейчас в армии. Приведу простой пример: из моего класса из 11 парней сейчас в армии только один я. По моему мнению, в Украине еще достаточно мужчин в возрасте от 30 до 40 лет, способных стать в строй самим, а не отправлять туда детей", — добавил он.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский дал первое интервью на новой должности. По его словам, ситуация на фронте сейчас сложная, ведь российские оккупанты наступают по всей линии фронта.

Ранее Главнокомандующий ВСУ заявил, что РФ не ценит жизнь своих военных. По последней информации, потери армии России в 7-8 раз превышают украинские.

война
ВСУ
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

Актуальное по теме