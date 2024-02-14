Захисник відповів, чому російсько-українську війну не можна назвати вітчизняною

Сергій "Сайґон" на службі / Фото: dwutygodnik.com

Український письменник та військовий Сергій Лещенко "Сайгон" заявив, що російську агресію проти України не можна назвати вітчизняною війною. За його словами, достатньо визначення "російсько-українська війна".

Про це повідомляє dwutygodnik.

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"Вітчизняна війна – це якраз та, що стосується кожного, в ній бере участь тотальна більшість населення на відміну від війни, де достатньо участі професійного війська. В цьому сенсі наша війна точно не вітчизняна", — пояснив він.

Військовий зазначив, що війна поступово переходить у стадію "АТО-2".

"Обиватель скаже: у мене все нормально, я живу добре, я від цієї вашої війни втомився, я хочу дупу на морі попарить, і більше мене нічого не цікавить. Охочих йти до війська все менше, і в суспільстві поступово стараннями російських психологічних операцій будуть ширитися настрої про те, що, мовляв, потрібен мир, нехай і поганий", — заявив Лещенко.

Він сказав, що для того, щоб війна стала тотальною, вітчизняною, то треба, щоб у ній масово брав участь середній клас.

"На думку вбраних у брендові шмотки людей, що їздять своїми лендроверами вулицями наших умовно мирних міст, треба зараз призивати до війська людей віком 18-25 років. Тобто ці люди не хочуть вилазити зі своїх джипів і міняти брендові шмотки на військовий однострій, а нічний клуб на бліндаж. Вони хочуть відправити на фронт дітей тих, хто зараз у війську. Наведу простий приклад: з мого класу з 11 хлопців зараз у війську лише один я. На мою думку, в України ще досить чоловіків віком від 30 до 40 років, здатних стати у стрій самим, а не відправляти туди дітей", — додав він.

Нагадаємо, головноконмадувач ЗСУ Олександр Сирський дав перше інтерв’ю на новій посаді. За його словами, ситуація на фронті наразі є складною, адже російські окупанти наступають по всій лінії фронту.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ заявив, що РФ не цінує життя своїх військових. За останньою інформацією, втрати армії Росії в 7-8 разів перевищують українські.