Закон о мобилизации — Дикий спрогнозировал, когда ждать массового призыва

Бывший командир роты батальона "Айдар", военный эксперт Евгений Дикий. Фото: скриншот

Бывший командир роты батальона "Айдар", военный эксперт Евгений Дикий, прокомментировал новый законопроект о мобилизации, а именно усиление мобилизационных мероприятий. По его словам, если Верховная Рада проголосует до весны, массовый призыв развернется только весной.

Об этом Евгений Дикий рассказал 24 каналу в субботу, 3 февраля.

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Дикий о новом законе о мобилизации

Военный эксперт отметил, что законопроект о мобилизации в том виде, в котором его внесли в Раду во второй раз, "не будет решать проблемы, которые нужно". Он считает, что главным является то, будет ли стартовать работа этого закона.

"…И если даже нам удастся теперь этот законопроект усовершенствовать, и к весне за него проголосуют, то тоже надо понимать, что в таком случае весной только развернется достаточно массовая мобилизация…", — отметил Дикий.

Также бывший командир считает, что для Украины весной откроется "окно возможностей", однако очень важно, чтобы мы были готовы на лето.

"То есть снова повторится история 2023 года, когда наступление намечалось на весну, а началось 6 июня. Но тогда лимитировали не люди, а именно слишком медленно ехавшее от союзников железо. На этот раз наоборот, железо уже есть, а вот наберем ли мы вовремя людей?.." , — добавил эксперт.

Что известно о новом законопроекте о мобилизации

Напомним, что Кабмин внес в Раду новый законопроект о мобилизации 30 января. Проблемные вопросы были учтены вместе с Генштабом, правительством и нардепами.

Кроме того, известно, каковы основные положения обновленного закона о мобилизации. В Раде предлагают снизить мобилизационный возраст, кроме того, некоторые изменения будут касаться уехавших за границу мужчин.

Также мы сообщали, что нардеп от "Слуги народа" Сергей Нагорняк рассказал, не раньше какого месяца народные депутаты смогут принять законопроект о мобилизации. Это должно произойти весной.