Закон про мобілізацію — Дикий спрогнозував, коли чекати масового призову

Колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий експерт Євген Дикий. Фото: скриншот

Колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий експерт Євген Дикий прокоментував новий законопроєкт про мобілізацію, а саме посилення мобілізаційних заходів. За його словами, якщо Верховна Рада проголосує до весни, то масовий призов розгорнеться лише навесні.

Про це Євген Дикий розповів 24 Каналу в суботу, 3 лютого.

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Військовий експерт зазначив, що законопроєкт про мобілізацію в тому вигляді, в якому його внесли в Раду вдруге, "не розв'язуватиме ті проблеми, які потрібно". Він вважає, що головним є те, чи стартуватиме робота цього закону.

"…І якщо навіть нам вдасться тепер цей законопроєкт удосконалити, і до весни за нього проголосують, то теж треба розуміти, що в такому разі навесні тільки розгорнеться достатньо масова мобілізація…", — зазначив Дикий.

Також колишній командир вважає, що для України навесні відкриється "вікно можливостей", однак дуже важливо, щоб "ми були готові на літо".

"Тобто знову повториться історія 2023 року, коли наступ намічався на весну, а почався 6 червня. Але тоді лімітували не люди, а саме залізо, яке надто повільно їхало від союзників. Цього разу навпаки, залізо вже є, а от чи наберемо ми вчасно людей?...", — додав експерт.

Що відомо про новий законопроєкт про мобілізацію

Нагадаємо, що Кабмін вніс до Ради новий законопроєкт про мобілізацію 30 січня. Проблемні питання було враховано разом з Генштабом, урядом і нардепами.

Крім того, відомо, які основні тези оновленого закону про мобілізацію. В Раді пропонують знизити мобілізаційний вік, крім того, деякі зміни стосуватимуться чоловіків, що виїхали за кордон.

Також ми повідомляли, що нардеп від "Слуги народу" Сергій Нагорняк розповів, не раніше якого місяця народні депутати зможуть ухвалити законопроєкт про мобілізацію. Це має статись навесні.