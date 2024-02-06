Зеленский анонсировал новый механизм бронирования военнообязанных работников

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время в стране появится новый справедливый механизм бронирования военнообязанных работников предприятий. По его словам, на эту тему нужно провести "открытый диалог между государством и предпринимателями".

Соответствующее заявление Владимир Зеленский сделал на областном заседании Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины в Черкасской области в понедельник, 5 февраля, сообщает Офис президента.

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"Мы все поддерживаем наших воинов, но без работающих людей не будет заработных плат. Сохранять экономику очень нужно. Но при этом мы должны не забывать: мы не можем оставить ребят на передовой без ротации. Это тоже очень важно. Сегодня это приоритет. Поэтому мы придерживаемся этой формулы: ты воюешь или работаешь на государство", — отметил украинский лидер.

По мнению президента, сейчас нужно разработать механизм поддержки бизнесов, которые действуют открыто и платят налоги.

"Я попросил наших экономистов и правоохранителей разработать особый подход к бизнесу, который полностью работает "в белую". Честного украинского бизнеса, чтобы к таким людям на время войны не было вопросов от налоговиков и правоохранителей", — подчеркнул Зеленский.

Что известно о бронировании бизнеса от мобилизации

Напомним, что глава комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха заявил, что под бронь за деньги подпадает только бизнес. Таким образом, отдельные граждане не могут заплатить за себя.

Также мы сообщали, что, по мнению председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк, должен быть баланс между защитой государства и экономическим ростом. По ее словам, ныне действующая процедура требует определенного усовершенствования.

Добавим, что ВР рассматривает возможность бронирования от мобилизации для украинских предпринимателей. Кроме 1,5% военного сбора и всех налогов, народные депутаты планируют придать бизнесу фиксированную и ежемесячную ставку за бронь.