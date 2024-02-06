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Зеленський анонсував новий механізм бронювання військовозобов'язаних працівників

6 лютого 2024 00:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Зеленський анонсував новий механізм бронювання військовозобов'язаних працівників
Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що невдовзі в країні з'явиться новий справедливий механізм бронювання військовозобов'язаних працівників підприємств. За його словами, на цю тему потрібно провести "відкритий діалог між державою та підприємцями".

Відповідну заяву Володимир Зеленський зробив  під час обласного засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України в Черкаській області в понеділок, 5 лютого, повідомляє Офіс президента.

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"Ми всі підтримуємо наших воїнів, але без людей, які працюють, не буде заробітних плат. Зберігати економіку дуже потрібно. Але при цьому ми повинні не забувати: ми не можемо залишити хлопців на передовій без ротації. Це також дуже важливо. Сьогодні це пріоритет. Тому ми дотримуємося цієї формули: ти воюєш або працюєш на державу", — зазначив український лідер.

На думку президента, наразі потрібно розробити механізм підтримки бізнесів, які діють відкрито і сплачують податки.

"Я попросив наших економістів і правоохоронців розробити особливий підхід до бізнесу, який повністю працює "в білу". Чесного українського бізнесу, щоб до таких людей на час війни не було питань від податківців і правоохоронців", — наголосив Зеленський.

Що відомо про бронювання бізнесу від мобілізації

Нагадаємо, що очільник комітету Верховної Ради з економічного розвитку Дмитро Наталуха заявив, що під бронь за гроші підпадає лише бізнес. Таким чином окремі громадяни не можуть заплатити за себе.

Також ми повідомляли, що на думку голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олени Шуляк, має бути баланс між захистом держави та економічним зростанням. За її словами, нині чинна процедура потребує певного вдосконалення.

Додамо, що ВР розглядає можливість бронювання від мобілізації для українських підприємців. Крім 1,5% військового збору та всіх податків, народні депутати планують додати бізнесу фіксовану та щомісячну ставку за бронь.

Володимир Зеленський
Україна
бізнес
мобілізація
бронювання
військовозобов'язані

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