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Зеленский высказался о справедливой мобилизации в Украине

17 февраля 2024 12:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский высказался о справедливой мобилизации в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 17 февраля, выступил на Мюнхенской конференции безопасности. Украинский лидер прокомментировал справедливость мобилизации военнообязанных.

Видеотрансляцию выступления Зеленского можно просмотреть по ссылке.

Мобилизация в Украине

По словам Зеленского, мобилизация — это комплексное дело, поскольку нужно учитывать необходимость проведения ротации.

"Самый главный момент — это вопрос ротации. Люди, уставшие на фронте физически, должны восстанавливаться. На замену им должны прийти профессиональные люди, которые прошли соответствующие тренировки. От этой системы и зависит мобилизация", — отметил президент.

Украинский глава добавил, что в Авдеевке соотношение потерь украинцев и россиян — один к семи.

Напомним, среди главных тем Мюнхенской конференции безопасности — война в Украине. По словам Зеленского, у России есть только одно преимущество в Авдеевке — обесценивание жизней своих людей.

Также мы писали, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе подразделений из Авдеевки. Целью этих действий является сохранение жизней и оборона на более выгодных рубежах.

Тарнавский сообщил, что при выходе с боевых позиций несколько украинских воинов попали в плен. Он заверил, что Украина будет бороться за освобождение каждого побратима.

Кроме того, основатель полка "Азов" и командир Третьей штурмовой бригады Андрей Белецкий поблагодарил бойцов за оборону Авдеевки. Он отметил, что защитники "дали врагу достойное сражение" в городе.

Владимир Зеленский
военный призыв
мобилизация
повестки
война в Украине

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