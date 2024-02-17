Зеленский высказался о справедливой мобилизации в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 17 февраля, выступил на Мюнхенской конференции безопасности. Украинский лидер прокомментировал справедливость мобилизации военнообязанных.
Видеотрансляцию выступления Зеленского можно просмотреть по ссылке.
Мобилизация в Украине
По словам Зеленского, мобилизация — это комплексное дело, поскольку нужно учитывать необходимость проведения ротации.
"Самый главный момент — это вопрос ротации. Люди, уставшие на фронте физически, должны восстанавливаться. На замену им должны прийти профессиональные люди, которые прошли соответствующие тренировки. От этой системы и зависит мобилизация", — отметил президент.
Украинский глава добавил, что в Авдеевке соотношение потерь украинцев и россиян — один к семи.
Напомним, среди главных тем Мюнхенской конференции безопасности — война в Украине. По словам Зеленского, у России есть только одно преимущество в Авдеевке — обесценивание жизней своих людей.
Также мы писали, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе подразделений из Авдеевки. Целью этих действий является сохранение жизней и оборона на более выгодных рубежах.
Тарнавский сообщил, что при выходе с боевых позиций несколько украинских воинов попали в плен. Он заверил, что Украина будет бороться за освобождение каждого побратима.
Кроме того, основатель полка "Азов" и командир Третьей штурмовой бригады Андрей Белецкий поблагодарил бойцов за оборону Авдеевки. Он отметил, что защитники "дали врагу достойное сражение" в городе.
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