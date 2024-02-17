Зеленский высказался о справедливой мобилизации в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 17 февраля, выступил на Мюнхенской конференции безопасности. Украинский лидер прокомментировал справедливость мобилизации военнообязанных.

Видеотрансляцию выступления Зеленского можно просмотреть по ссылке.

Мобилизация в Украине

По словам Зеленского, мобилизация — это комплексное дело, поскольку нужно учитывать необходимость проведения ротации.

"Самый главный момент — это вопрос ротации. Люди, уставшие на фронте физически, должны восстанавливаться. На замену им должны прийти профессиональные люди, которые прошли соответствующие тренировки. От этой системы и зависит мобилизация", — отметил президент.

Украинский глава добавил, что в Авдеевке соотношение потерь украинцев и россиян — один к семи.

Напомним, среди главных тем Мюнхенской конференции безопасности — война в Украине. По словам Зеленского, у России есть только одно преимущество в Авдеевке — обесценивание жизней своих людей.

Также мы писали, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе подразделений из Авдеевки. Целью этих действий является сохранение жизней и оборона на более выгодных рубежах.

Тарнавский сообщил, что при выходе с боевых позиций несколько украинских воинов попали в плен. Он заверил, что Украина будет бороться за освобождение каждого побратима.