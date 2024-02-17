Зеленський висловився про справедливу мобілізацію в Україні
Президент України Володимир Зеленський у суботу, 17 лютого, виступив на Мюнхенській безпековій конференції. Український лідер прокоментував справедливість мобілізації військовозобов'язаних.
Відеотрансляцію виступу Зеленського можна переглянути за посиланням.
Мобілізація в Україні
За словами Зеленського, мобілізація — це комплексна справа, оскільки потрібно враховувати необхідність проведення ротації.
"Найголовніший момент — це питання ротації. Люди, які втомлені на фронті фізично, повинні відновлюватись. На заміну їм мають прийти професійні люди, які пройшли відповідні тренування. Від цієї системи і залежить мобілізація", — зазначив президент.
Український глава додав, що в Авдіївці співвідношення втрат українців та росіян — один до семи.
Нагадаємо, серед головних тем Мюнхенської безпекової конференції — війна в Україні. За словами Зеленського, Росія має тільки одну перевагу в Авдіївці — знецінення життів своїх людей.
Також ми писали, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення підрозділів з Авдіївки. Метою цих дій є збереження життів й оборона на більш вигідних рубежах.
Тарнавський повідомив, що під час виходу з бойових позицій декілька українських воїнів потрапили в полон. Він запевнив, що Україна боротиметься за визволення кожного побратима.
Крім того, засновник полку "Азов" та командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький подякував бійцям за оборону Авдіївки. Він зазначив, що захисники "дали ворогу гідний бій" у місті.
Читайте Новини.LIVE!