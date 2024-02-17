Зеленський висловився про справедливу мобілізацію в Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 17 лютого, виступив на Мюнхенській безпековій конференції. Український лідер прокоментував справедливість мобілізації військовозобов'язаних.

Відеотрансляцію виступу Зеленського можна переглянути за посиланням.

Мобілізація в Україні

За словами Зеленського, мобілізація — це комплексна справа, оскільки потрібно враховувати необхідність проведення ротації.

"Найголовніший момент — це питання ротації. Люди, які втомлені на фронті фізично, повинні відновлюватись. На заміну їм мають прийти професійні люди, які пройшли відповідні тренування. Від цієї системи і залежить мобілізація", — зазначив президент.

Український глава додав, що в Авдіївці співвідношення втрат українців та росіян — один до семи.

Нагадаємо, серед головних тем Мюнхенської безпекової конференції — війна в Україні. За словами Зеленського, Росія має тільки одну перевагу в Авдіївці — знецінення життів своїх людей.

Також ми писали, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення підрозділів з Авдіївки. Метою цих дій є збереження життів й оборона на більш вигідних рубежах.

Тарнавський повідомив, що під час виходу з бойових позицій декілька українських воїнів потрапили в полон. Він запевнив, що Україна боротиметься за визволення кожного побратима.