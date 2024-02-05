Антикорупційний комітет ВРУ надіслав законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання — яка причина

Засідання Антикорупційного комітету ВРУ. Фото: sud.ua

Антикорупційний комітет Верховної Ради України виявив, що нова версія законопроєкту про мобілізацію включає корупційні ризики. У зв'язку з цим законопроєкт був відправлений на доопрацювання.

Про це 5 лютого повідомила народний депутат та член комітету Вікторія Сюмар.

Читайте також:

Що вирішив Антикорупційний комітет

Вікторія Сюмар розповіла, що проблематика полягає в тому, що уряд отримує повноваження визначати, хто зі співробітників правоохоронних та антикорупційних структур буде звільнений від призову, а кого слід мобілізувати.

Також законопроєкт надає уряду можливість посилити обмеження на виїзд за кордон для деяких категорій громадян без чітких критеріїв.

Вікторія Сюмар також наголосила на невизначеності у питаннях, що стосуються надання документів для осіб, які доглядають інвалідів, для підтвердження їх обставин, а також потенційних ризиків, пов'язаних зі штрафами за не відкриття електронного профілю призовника.

"Поки що ТЦК передаватиме дані тих, хто кабінет не зробив, до поліції та поліції виписуватиме протоколи про порушення. Все виписано знову не чітко та сумнівно щодо відповідності Конституції… ми запропонували як його доопрацювати", — уточнила нардеп.

Повідомлення Вікторії Сюмар. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше народний депутат Олексій Гончаренко зареєстрував альтернативний законопроєкт про мобілізацію. Нардеп пропонує проводити демобілізацію після 18 місяців служби, а звільнення протягом трьох місяців після подачі рапорту за власним бажанням.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський 5 лютого вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальну мобілізацію в Україні.