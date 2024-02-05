Антикоррупционный комитет ВРУ отправил законопроект о мобилизации на доработку — какая причина

Заседание Антикоррупционного комитета ВРУ. Фото: sud.ua

Антикоррупционный комитет Верховной Рады Украины выявила, что новая версия законопроекта о мобилизации включает коррупционные риски. В связи с этим, законопроект был отправлен на доработку.

Об этом 5 февраля сообщила народный депутат и член комитета Виктория Сюмар.

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Виктория Сюмар рассказала, что проблематика заключается в том, что правительство получает полномочия определять, кто из сотрудников правоохранительных и антикоррупционных структур будет освобожден от призыва, а кого следует мобилизовать.

Также законопроект предоставляет правительству возможность ужесточить ограничения на выезд за границу для некоторых категорий граждан без ясных критериев.

Виктория Сюмар также отметила неопределенность в вопросах, касающихся предоставления документов для лиц, ухаживающих за инвалидами, для подтверждения их обстоятельств, а также потенциальные риски, связанные со штрафами за не открытие электронного профиля призывника.

"Пока что ТЦК будет передавать данные тех, кто кабинет не сделал, в полицию и полицию будет выписывать протоколы о нарушениях. Все выписано опять не четко и сомнительно относительно соответствия Конституции… мы предложили как его доработать", — уточнила нардеп.

Сообщение Виктории Сюмар. Фото: скриншот

Напомним, ранее народный депутат Алексей Гончаренко зарегистрировал альтернативный законопроект о мобилизации. Нардеп предлагает проводить демобилизацию происходит после 18 месяцев службы, а увольнение в течение трех месяцев после подачи рапорта по собственному желанию.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский 5 февраля внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине.