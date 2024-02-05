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В Раде зарегистрировали альтернативный законопроект о мобилизации — что изменилось

5 февраля 2024 18:19
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Раде зарегистрировали альтернативный законопроект о мобилизации — что изменилось
Заседание Верховной Рады. Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Народный депутат Алексей Гончаренко зарегистрировал альтернативный законопроект о мобилизации. Нардеп предлагает  проводить демобилизацию происходит после 18 месяцев службы, а увольнение в течение трех месяцев после подачи рапорта по собственному желанию. 

Об этом Гончаренко сообщил 5 февраля в Telegram.

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Что предлагает изменить Гончаренко в законопроекте о мобилизации

Нардеп предлагает изменить систему ротаций. То есть военнослужащие могут находиться в зоне боевых действий не более трех месяцев, после чего предоставляется время для реабилитации. Для призывников предусмотрена отсрочка на один год в течение месяца после вступления закона в силу.

Также Гончаренко предлагает отсрочку для лиц, продолжающих образование на уровне выше ранее полученного, включая аспирантов и докторантов всех форм обучения, а также студентов на стажировке, имеют право на отсрочку от мобилизации.

Кроме того, осужденные, получившие условное освобождение, или те, кто освобожден от наказания по амнистии или по акту о помиловании, могут быть мобилизованы по собственному желанию (кроме тех, кто осужден за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, а также преступлений, предусмотренных статьями 402-406, 408-411, 426 – 433, 437 – 442 УК Украины).

Также Гончаренко сообщил, что в альтернативном законопроекте убрал правила, ограничивающие использование банковских счетов, управление автомобилями и картами через судебное решение, приводят к большому количеству обращений в суды. 

В связи с этим предлагается взимать штрафы с лиц, избегающих выполнения обязательств, как это уже предусмотрено существующими нормами. 

мобилизация
Сообщение Алексея Гончаренко. Фото: скриншот

Напомним, что Президент Украины 5 февраля внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине.  

Кроме того, в Министерстве обороны Украины считают, что законопроект о мобилизации полностью соответствует нормам времени и дает определенность украинцам. Такое мнение высказал начальник Управления печати и информации Минобороны Илларион Павлюк.

Верховная Рада
Алексей Гончаренко
нардепы
военное положение
мобилизация
законопроект
война в Украине

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