У Раді зареєстрували альтернативний законопроєкт про мобілізацію — що змінилося

Засідання Верховної Ради України. Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Народний депутат Олексій Гончаренко зареєстрував альтернативний законопроєкт про мобілізацію. Нардеп пропонує проводити демобілізацію після 18 місяців служби, а звільнення протягом трьох місяців після подачі рапорту за власним бажанням.

Про це Гончаренко повідомив 5 лютого у Telegram.

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Нардеп пропонує змінити систему ротацій. Тобто військовослужбовці можуть перебувати у зоні бойових дій не більше трьох місяців, після чого надається час для реабілітації. Для призовників передбачено відстрочку на один рік протягом місяця після набрання чинності законом.

Також Гончаренко пропонує відстрочку для осіб, які продовжують освіту на рівні вищому раніше отриманого, включаючи аспірантів та докторантів усіх форм навчання, а також студентів на стажуванні, мають право на відстрочку від мобілізації.

Крім того, засуджені, які отримали умовне звільнення, або ті, хто звільнений від покарання за амністією або актом про помилування, можуть бути мобілізовані за власним бажанням (крім тих, хто засуджений за скоєння злочинів проти основ національної безпеки України, а також злочинів, передбачених статтями 402-406, 408-411, 426 – 433, 437 – 442 КК України).

Також Гончаренко повідомив, що в альтернативному законопроєкті прибрав правила, що обмежують використання банківських рахунків, керування автомобілями та картами через судове рішення, призводять до великої кількості звернень до судів.

У зв'язку з цим пропонується стягувати штрафи з осіб, які уникають виконання зобов'язань, як це передбачено існуючими нормами.

Повідомлення Олексія Гончаренка. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Президент України 5 лютого вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальну мобілізацію в Україні.

Крім того, у Міністерстві оборони України вважають, що законопроєкт про мобілізацію повністю відповідає нормам часу та дає визначеність українцям. Таку думку висловив начальник Управління друку та інформації Міноборони Іларіон Павлюк.