Цілодобова робота ТЦК — адвокат пояснив, що це змінює для українців

Працівники ТЦК та СП вручають повістку військовозобов'язаному. Скриншот з відео на Youtube

Нещодавно Кабінет міністрів України ухвалив зміну, відповідно до якої під час дії воєнного стану, який продовжили до 13 травня 2024 року, ТЦК та СП працюватимуть цілодобово.

Але для чого це необхідно, чи означатиме це, що співробітники ТЦК вручатимуть повістки тим, хто порушує комендантську годину та чи варто чекати їх "у гості" серед ночі, ТСН поспілкувався з працівниками територіальних центрів та з адвокатом, щоб знайти відповіді, які тривожать українців.

Цілодобова робота ТЦК — для чого потрібно та які задачі виконуватимуть співробітники

Як зізналися працівники одного з ТЦК, вони і досі чекають роз’яснень від уряду, щодо того, які задачі та завдання на них покладені безпосередньо вночі, у комендантську годину. Тобто, мета такої зміни досі залишається незрозумілою.

"Наприклад, якщо казати про ВЛК, то вона не відбувається на базі ТЦК. Що стосується нашої роботи, то ще від 2014 року всі військовослужбовці України переведені на особливий режим служби, тобто 24/7. А під час дії воєнного стану — тим більше", — повідомили ТСН в одному з обласних ТЦК.

Водночас у суспільстві почала ширитися думка, що нібито представники територіальних центрів затримуватимуть порушників комендантської години та вручатимуть їм повістки.

Також деякі українці розцінили такі зміни як те, що працівники ТЦК зможуть ходити вночі по домівках для оповіщення військовозобов'язаних громадян. Ніби так більше шансів застати чоловіків на місці.

Але у самих ТЦК заявляють, що не мають на меті займатися порушниками комендантської години, адже це пряма задача Нацполіції.

Затримання порушника у комендантську годину. Скриншот з відео на Youtube

Для чого необхідні ці зміни та що варто знати українцям — пояснює адвокат

Як висловився адвокат Ростислав Кравець, українцям не варто очікувати якихось суттєвих змін в роботі ТЦК та СП.

"Я вважаю, що це зроблено для того, щоб була можливість залучати цивільних осіб до цілодобової роботи", — каже правознавець.

Він зауважив, що нічних візитів ТЦК чекати теж не варто, а якщо навіть це відбудеться, то громадяни мають повне право не відчиняти та не реагувати.

"Якщо ж так станеться, що представники ТЦК прийшли до людини додому, то є право не відчиняти двері. Без ухвали слідчого судді про допуск цих осіб до цього житлового приміщення чи домоволодіння особа має право нікого не пускати. Якщо йдеться про подвір’я, то без згоди власника теж не мають права зайти на нього. Потрапляння без згоди є незаконним проникненням", — розповів Кравець.

Раніше ми писали, яка відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області.

Нагадаємо, ми повідомляли, що робити українцям, якщо співробітники ТЦК діють за межами закону.

Також ми інформували, де працівники ТЦК та СП мають право вручати повістки.