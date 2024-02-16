Круглосуточная работа ТЦК — адвокат объяснил, что это меняет для украинцев

Работники ТЦК и СП вручают повестку военнообязанному. Скриншот с видео на Youtube

Недавно Кабинет министров Украины принял изменение, согласно которому во время действия военного положения, которое продлили до 13 мая 2024 года, ТЦК и СП будут работать круглосуточно.

Но для чего это необходимо, будет ли это значит, что сотрудники ТЦК будут вручать повестки тем, кто нарушает комендантский час и стоит ли ждать их "в гости" среди ночи, ТСН пообщался с работниками территориальных центров и с адвокатом, чтобы найти ответы, которые тревожат украинцев.

Круглосуточная работа ТЦК — для чего нужно и какие задачи будут выполнять сотрудники

Как признались работники одного из ТЦК, они до сих пор ждут разъяснений от правительства, относительно того, какие задачи на них возложены непосредственно ночью, в комендантский час. То есть цель такого изменения до сих пор остается непонятной.

"Например, если говорить о ВВК, то она не происходит на базе ТЦК. Что касается нашей работы, то с 2014 года все военнослужащие Украины переведены на особый режим службы, то есть 24/7. А во время действия военного положения — тем более", — сообщили ТСН в одном из областных ТЦК.

В то же время в обществе стало распространяться мнение, что якобы представители территориальных центров будут задерживать нарушителей комендантского часа и вручать им повестки.

Также некоторые украинцы расценили такие изменения, как то, что работники ТЦК смогут ходить ночью по домам для оповещения военнообязанных граждан. Вроде бы так больше шансов застать мужчин на месте.

Но в самих ТЦК заявляют, что у них нет цели заниматься нарушителями комендантского часа, ведь это прямая задача Нацполиции.

Задержание нарушителя в комендантский час. Скриншот с видео на Youtube

Зачем необходимы эти изменения и что стоит знать украинцам — объясняет адвокат

Как выразился адвокат Ростислав Кравец, украинцам не стоит ожидать каких-либо существенных изменений в работе ТЦК и СП.

"Я считаю, что это сделано для того, чтобы была возможность привлекать гражданских лиц к круглосуточной работе", — говорит правовед.

Он отметил, что ночных визитов ТЦК ждать тоже не стоит, а если это произойдет, то граждане имеют полное право не открывать и не реагировать.

Если же так случится, что представители ТЦК пришли к человеку домой, то есть право не открывать дверь. Без определения следственного судьи о допуске этих лиц к этому жилому помещению или домовладению лицо имеет право никого не пускать. Без согласия владельца тоже не имеют права зайти. Попадание без согласия является незаконным проникновением", — рассказал Кравец.

Раньше мы писали, какая ответственность за игнорирование повестки ТЦК из другой области.

Напомним, мы сообщали, что делать украинцам, если сотрудники ТЦК действуют вне закона.

Также мы информировали, где работники ТЦК и СП имеют право вручать повестки.