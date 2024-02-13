Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військовий arrow Зміни в мобілізації 2024 року — де працівники ТЦК можуть вручати повістки arrow

Зміни в мобілізації 2024 року — де працівники ТЦК можуть вручати повістки

13 лютого 2024 07:04
1a96b750-362c-4742-4e3b-cfa05be09100 - Сергій Вовк
Сергій Вовк
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — де насправді ТЦК має право вручати повістки
Військовозобов'язаний чоловік розмовляє з представниками ТЦК. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook
1a96b750-362c-4742-4e3b-cfa05be09100 - Сергій Вовк
Сергій Вовк
Редактор

Як відомо, в Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 13 травня 2024 року. Тож, військовозобов'язані чоловіки й надалі отримуватимуть повістки. Але, де саме представники ТЦК та СП мають право вручати цей документ відповідно до норм 2024 року?

Відповідь дав юрист Сергій Савинський в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

Читайте також:

Так, за його словами, в урядовому законопроєкті №10449 щодо мобілізації, який народні депутати ухвалили у першому читанні за основу, йдеться про те, що повістку можуть надіслати в електронний кабінет призовника. Проте новий документ лише частково дав відповідь на запитання, де можна вручати повістки.

"Законопроєкт не дає повної відповіді, де можна вручати повістки. Якщо відповіді немає, значить їх можна вручати скрізь. Якби там про це зазначили, то люди обходили б ці місця десятою дорогою", — додає Савинський.

Отже, можна прийти до висновку, що незалежно від того, чи приймуть даний законопроєкт, чи ні. Працівники ТЦК й надалі зможуть вручати військовозобов'язаним повістки у будь-яких громадських місцях, на блокпостах чи адресно. 

Щодо електронних повісток, то варто додати, що документ, навіть у такому форматі, має містити дані військовозобов’язаного.

"За це може відповідати кабінет військовозобов'язаного. У ній також повинен бути підпис, для цього передбачено електронний. Тепер буде питання по сертифікації ключів для підпису. На мою думку, це явище досить прогресивне", — зазначає юрист.

Коли електронний кабінет запрацює, то інформація з даних реєстрів синхронізуються. Співробітники ТЦК та СП зможуть отримати ще більше даних.

Раніше ми писали, чому вручення повісток військовозобов'язаним через електронний кабінет — погана ідея

Нагадаємо, ми повідомляли, як вручатимуть повістки українцям у лютому 2024 року. 

Також ми інформували, кому з військовозобов'язаних українців можуть вручити повістку повторно

війна
Україна
мобілізація
повістки
ТЦК та СП
військовозобов'язані

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі