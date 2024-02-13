Мобілізація в Україні 2024 — де насправді ТЦК має право вручати повістки

Військовозобов'язаний чоловік розмовляє з представниками ТЦК. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Як відомо, в Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 13 травня 2024 року. Тож, військовозобов'язані чоловіки й надалі отримуватимуть повістки. Але, де саме представники ТЦК та СП мають право вручати цей документ відповідно до норм 2024 року?

Відповідь дав юрист Сергій Савинський в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

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Так, за його словами, в урядовому законопроєкті №10449 щодо мобілізації, який народні депутати ухвалили у першому читанні за основу, йдеться про те, що повістку можуть надіслати в електронний кабінет призовника. Проте новий документ лише частково дав відповідь на запитання, де можна вручати повістки.

"Законопроєкт не дає повної відповіді, де можна вручати повістки. Якщо відповіді немає, значить їх можна вручати скрізь. Якби там про це зазначили, то люди обходили б ці місця десятою дорогою", — додає Савинський.

Отже, можна прийти до висновку, що незалежно від того, чи приймуть даний законопроєкт, чи ні. Працівники ТЦК й надалі зможуть вручати військовозобов'язаним повістки у будь-яких громадських місцях, на блокпостах чи адресно.

Щодо електронних повісток, то варто додати, що документ, навіть у такому форматі, має містити дані військовозобов’язаного.

"За це може відповідати кабінет військовозобов'язаного. У ній також повинен бути підпис, для цього передбачено електронний. Тепер буде питання по сертифікації ключів для підпису. На мою думку, це явище досить прогресивне", — зазначає юрист.

Коли електронний кабінет запрацює, то інформація з даних реєстрів синхронізуються. Співробітники ТЦК та СП зможуть отримати ще більше даних.

Раніше ми писали, чому вручення повісток військовозобов'язаним через електронний кабінет — погана ідея.

Нагадаємо, ми повідомляли, як вручатимуть повістки українцям у лютому 2024 року.

Також ми інформували, кому з військовозобов'язаних українців можуть вручити повістку повторно.