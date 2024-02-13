Мобилизация в Украине 2024 — где на самом деле ТЦК имеет право вручать повестки

Военнообязанный мужчина разговаривает с представителями ТЦК. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Как известно, в Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 13 мая 2024 года. Поэтому военнообязанные мужчины и дальше будут получать повестки. Но где именно представители ТЦК и СП имеют право вручать этот документ в соответствии с нормами 2024 года?

Ответ дал юрист Сергей Савинский в интервью изданию "РБК-Украина".

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Так, по его словам, в правительственном законопроекте №10449 о мобилизации, который народные депутаты приняли в первом чтении за основу, говорится, что повестку могут прислать в электронный кабинет призывника. Однако новый документ лишь частично ответил на вопрос, где можно вручать повестки.

"Законопроект не дает полного ответа, где можно вручать повестки. Если ответа нет, значит, их можно вручать везде. Если бы там об этом отметили, то люди обходили бы эти места десятой дорогой", — добавляет Савинский.

Следовательно, можно прийти к выводу, что независимо от того, примут данный законопроект или нет. Работники ТЦК и дальше смогут вручать военнообязанным повестки в любых общественных местах, на блокпостах или адресно.

Что касается электронных повесток, то следует добавить, что документ, даже в таком формате, должен содержать данные военнообязанного.

"За это может отвечать кабинет военнообязанного. В ней также должна быть подпись, для этого предусмотрена электронная. Теперь будет вопрос по сертификации ключей для подписи. На мой взгляд, это явление достаточно прогрессивное", — отмечает юрист.

Когда электронный кабинет заработает, информация из данных реестров синхронизируется. Сотрудники ТЦК и СП смогут получить больше данных.

Раньше мы писали, почему вручение повесток военнообязанным через электронный кабинет — плохая идея.

Напомним, мы сообщали, как будут вручать повестки украинцам в феврале 2024 года.

Также мы информировали, кому из военнообязанных украинцев могут вручить повестку повторно.